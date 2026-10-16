„Greșeala mea”. Nota luată de Sorin Ionescu, propunerea PSD ca ministru delegat pentru învățământ preuniversitar, la concursul pentru directori

Sorin Ionescu, propus pentru a ocupa nou înființata poziție de ministru delegat pentru învățământ preuniversitar în guvernul Luca Niculescu, a promovat prima din cele trei probe ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, însă nu va mai participa la etapele următoare.

Ionescu, profesor de istorie, care se află la conducerea Colegiului Național Bănățean din Timișoara, din 2014, a obținut nota 7, potrivit datelor afișate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, citate de publicația Tribuna Învățământului.

Ce greșeală spune că a făcut

„Am luat 70 de puncte. Greșeala mea a fost că nu mi-am manageriat corect timpul”, a afirmat Ionescu, explicând că subiectele care de științe exacte l-au pus în dificultate.

Notele pot fi anonimizate, la cerere, însă punctajul obținut de Ionescu apare pe site-ul ISJ Timiș.

„Sigur că e de discutat despre timpul de lucru, dar dacă s-a urmărit capacitatea de reacție a noastră ca director, dacă s-a urmărit capacitatea noastră de a înțelege un text la prima vedere este ok”, a declarat el, care din 2000 este membru PSD Timișoara, filială condusă în trecut de Sorin Grindeanu.

Proba a constat în rezolvarea, de către candidaţi, în maximum 60 de minute, a unui test standardizat cu 20 de itemi, fiecare item (0,5p) având 4 variante de răspuns şi un singur răspuns corect. Nota minimă pentru promovarea acestei probe a fost 6.

Sorin Ionescu, în prezent și consilier local din partea PSD în Primăria Timișoarei, nu a explicat cum a ajuns să fie nominalizat în noua funcție, însă a precizat că nu va mai continua concursul la care a luat prima probă.

„La următoarea nu o să mai mă prezint”

„Am dat prima etapă, da. La următoarea nu o să mai mă prezint, la a doua etapă”, a spus Sorin Ionescu.

El a explicat că următoarea probă coincide cu ziua în care se va da votul în Parlament pentru Guvernul Niculescu.

Ionescu, propunerea PSD ca ministru delegat pentru învățământ preuniversitar, urmează să fie audiat luni, între orele 17 și 18, la Comisiile de învățământ reunite ale Parlamentului.

Edupedu, publicație specializată în subiecte pe teme de educație, a subliniaat că nu este clar ce atribuții concrete va avea. Această funcție nu a existat în Cabinetul Bolojan.

Câți profesori au promovat prima probă

Rata de promovare la proba de competenţe din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat a fost de 69,05%, conform Ministerului Educaţiei.

Următoarea probă a concursului, proba scrisă, este programată în 20 octombrie 2026.

În perioada 21 octombrie – 4 noiembrie va avea loc evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune de către comisiile de interviu.

Proba de interviu se va desfășura în perioada 12–27 noiembrie, iar rezultatele finale vor fi afișate în 9 decembrie 2026.