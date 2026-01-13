FOTO Șoseaua s-a surpat la intrarea în Câmpina, după o alunecare de teren. „Este o situație destul de gravă” / Restricții de trafic

O alunecare de teren produsă la finalul săptămânii trecute la intrarea în Câmpina dinspre DN1 – Cornu a afectat serios o porțiune din terasamentul drumului. Traficul greu a fost interzis, Poliția Locală monitorizează perimetrul și se ia în calcul închiderea totală a traficului, dacă situația se agravează, potrivit Ziarul Prahova.

Alunecarea de teren s-a produs vinerea trecută, pe Bulevardul Carol I, în cartierul Câmpinița din Câmpina. Incidentul a venit la câteva săptămâni după alte două alunecări de teren produse în zonă.

Alunecarea de teren se întinde pe aproximativ 150 – 200 de metri și a dus la deteriorări serioase ale drumului, a declarat marți, într-o intervenție la Digi24, președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu.

„Această alunecare a produs și ruperea parapetului de sprijin, iar terenul a înaintat sub asfaltul carosabil. Ieri s-a deplasat comisia de evaluare cu privire la ceea ce s-a întâmplat acolo. Urmează să se facă studii geotehnice, studii hidrologice, iar în final să se genereze un raport de expertiză, astfel încât să vedem ce lucrări trebuie făcute. Nu este o alunecare simplă, este o alunecare destul de gravă”, a declarat Virgiliu Nanu.

Sursa foto: Observatorul Prahovean

Alunecări de teren repetate în zonă

Șeful CJ Prahova a explicat că problema nu este una izolată, zona fiind cunoscută pentru instabilitatea terenului.

„Pe o suprafață mult mai mare de teren există un munte de sare în zona respectivă, care generează mai multe alunecări de teren și nu numai în acest punct. Aceste alunecări de teren au mai fost produse și pe raza unității administrativ-teritoriale a comunei Cornu și spre Șotrile. Este o problemă mai delicată și, în astfel de situații, trebuie să intervenim punctual, dar cu soluții care să ne permită să facem lucrări în siguranță”, a declarat Nanu.

Sursa foto: Observatorul Prahovean

„Alunecările de teren sunt mai vechi, discutăm de ani buni de zile despre diverse zone unde, în funcție de soluțiile adoptate la momentul respectiv, s-a intervenit. S-au făcut lucrări, dar, din păcate, multe dintre soluțiile adoptate nu au fost pe termen lung”, a mai explicat președintele CJ Prahova.

În urma surpării terasamentului, Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Câmpina s-a reunit vinerea trecută în cadrul unei ședințe extraordinare, unde au fost luate măsuri de urgență.

Astfel, accesul a fost restricționat pe o parte a drumului, iar traficul greu a fost limitat prin introducerea restricțiilor de tonaj.

„Zona este monitorizată constant. În cazul în care situația se agravează și mai mult, vom închide definitiv drumul circulației rutiere. Problema pe acest tronson este veche de 20 de ani de zile, nu e de ieri, de azi. Am făcut numeroase adrese în 2025. Dacă mergeți în zonă, vedeți cât de gravă este situația”, a declarat primarul municipiului Câmpina, Irina Nistor, citată de Observatorul Prahovean.