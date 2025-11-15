Sosirea „misterioasă” a peste 150 de palestinieni la bordul unui avion, investigată. Pasagerii, inclusiv copii, reținuți pe pistă timp de 12 ore

Un grup de 153 de palestinieni a sosit joi la aeroportul internațional OR Tambo din Johannesburg cu un zbor charter Global Airways din Kenya, fără documente de călătorie, bilete de întoarcere sau detalii despre cazare, potrivit autorităților de frontieră, citate de The Guardian.

Pasagerii au fost reținuți de către poliția de frontieră timp de 12 ore în avion, după aterizarea la Johannesburg. Autoritățile din Africa de Sud au transmis că niciunul dintre palestinieni nu a solicitat azil, ceea ce a dus la refuzul inițial al intrării lor în țară.

Un pastor căruia i s-a permis să urce în avion, cât timp acesta era blocat pe pistă, a declarat pentru postul național de televiziune SABC: „Când am urcat în avion, era o căldură insuportabilă. Erau mulți copii care transpirau, țipau și plângeau”.

După 12 ore autoritățile au permis intrarea în țară a 130 de membri ai grupului în baza unei scutiri standard de viză de 90 de zile, în timp ce ceilalți 23 plecaseră deja către alte destinații. Nu era clar de unde porniseră călătoria. Palestinienii din Gaza, blocată de Israel, sau din Cisiordania ocupată de Israel nu pot pleca ușor în străinătate.

Situația va fi investigată

„Aceștia sunt oameni din Gaza care, în mod misterios, au fost urcați într-un avion care a trecut prin Nairobi și au ajuns aici”, a spus, vineri, președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa. El a spus că grupul a fost admis în țară „din compasiune”, dar că „detaliile” situației lor vor fi investigate.

„Evident, trebuie să analizăm originile [călătoriei palestinienilor], unde a început, motivul pentru care au fost aduși aici”, a mai spus Ramaphosa.

Detaliile despre modul în care grupul a părăsit Gaza rămân neclare, dar Fundația Gift of the Givers, o organizație locală non-profit care se ocupă de răspunsul la dezastre, a declarat că acesta a fost al doilea avion care a transportat palestinieni în Africa de Sud în ultimele două săptămâni.

„Palestinienii nu aveau nicio idee unde erau duși, abia când au ajuns în Kenya și-au dat seama că se îndreptau spre Africa de Sud. Unii aveau vize pentru Canada, Australia și Malaezia și, în cele din urmă, li s-a permis să plece în aceste țări”, a declarat Imtiaz Sooliman, președintele și fondatorul Gift of the Givers.

Călătoria ambelor grupuri „a fost organizată de o organizație neînregistrată și înșelătoare, care a exploatat condițiile umanitare tragice ale poporului nostru din Gaza, a înșelat familiile, a colectat bani de la acestea și le-a facilitat călătoria într-un mod ilegal și iresponsabil”, a transmis Ambasada palestiniană din Africa de Sud.

Un episod îngrijorător pentru securitatea națională

Acest episod a reaprins dezbaterea privind abordarea Africii de Sud față de războiul din Gaza. Țara, care găzduiește cea mai mare comunitate evreiască din Africa subsahariană, a susținut în mare măsură cauza palestiniană și a criticat războiul Israelului cu Hamas, scrie The Guardian.

În 2023, guvernul a intentat un proces împotriva Israelului la Curtea Internațională de Justiție, acuzându-l de genocid în teritoriile palestiniene. Mișcările societății civile, inspirate de moștenirea anti-apartheid a Africii de Sud, organizează în mod activ campanii de solidaritate, boicoturi și eforturi de ajutorare a palestinienilor.

Episodul de pe pista aeroportului internațional OR Tambo i-a determinat pe unii sud-africani să acuze guvernul că acționează lent în ceea ce privește sprijinul pe care l-a proclamat. Alții consideră că lipsa de informații despre zboruri este îngrijorătoare pentru securitatea națională.

