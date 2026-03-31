SpaceX afirmă că un satelit al său a suferit o „anomalie” pe orbita Pământului

SpaceX, compania aerospațială a miliardarului Elon Musk, a confirmat luni că un satelit Starlink a suferit duminică o anomalie pe orbită, un eveniment care a dus la întreruperea comunicațiilor și la generarea de resturi spațiale, informează agenția Xinhua, citată de Agerpres.

Satelitul Starlink 34343 a pierdut contactul în timp ce opera la o altitudine de aproximativ 560 de kilometri deasupra Pământului, potrivit unui comunicat publicat de Starlink pe contul său oficial de pe platforma X. Starlink este rețeaua globală de internet prin satelit operată de SpaceX.

Comunicatul publicat de compania americană afirmă că ultimele analize indică faptul că anomalia nu prezintă un risc nou pentru Stația Spațială Internațională (ISS) și echipajul acesteia, nici pentru viitoarea misiune selenară cu echipaj uman Artemis II a NASA.

Compania aerospațial a lui Elon Musk a declarat că va continua să monitorizeze satelitul și orice resturi care pot fi urmărite și își va coordona acțiunile cu NASA și Forța Spațială a SUA.

SpaceX dă asigurări că „evenimentul” nu a produs niciun fel de riscuri

Compania a menționat de asemenea că „evenimentul” nu a reprezentat un risc nou pentru misiunea Transporter 16 lansată luni dimineață, desfășurarea încărcăturii utile pentru acea misiune fiind efectuată mult deasupra sau sub constelația Starlink pentru a evita potențiale coliziuni.

Transporter 16 este misiunea care a dus și un satelit românesc de comunicații pe orbită.

Între timp, LeoLabs, o companie americană de tehnologie spațială specializată în urmărirea sateliților și a resturilor spațiale de pe orbita joasă a Pământului, a declarat luni că a detectat duminică un eveniment de generare de fragmente asociat cu Starlink 34343.

Analiza sa sugerează similitudini cu o anomalie anterioară care a implicat satelitul Starlink 35956, la 17 decembrie 2025.