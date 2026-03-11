Spania își desființează postul de ambasador în Israel din cauza atacurilor asupra Iranului

Spania și-a retras permanent ambasadorul din Israel marți, după ce conflictul diplomatic dintre cele două țări s-a agravat din cauza opoziției Spaniei față de atacurile americano-israeliene asupra Iranului, transmite Reuters.

Ambasadorul fusese rechemat la Madrid în septembrie anul trecut, pe fondul unei dispute diplomatice provocate de măsurile adoptate de autoritățile spaniole prin care aeronavelor și navelor care transportă arme către Israel li s-a interzis accesul în porturile sau spațiul aerian al Spaniei.

Decizia respectivă a fost luată în contextul ofensivei militare israeliene din Gaza. Gideon Sa’ar, ministrul israelian de externe, a catalogat decizia de atunci a guvernului condus de Pedro Sanchez ca fiind antisemită.

Israelul și-a retras la rândul său ambasadorul din Spania

Marți, Spania a publicat în monitorul său oficial un anunț potrivit căruia postul de ambasador a fost desființat. Ministerul spaniol de Externe a precizat că ambasada țării la Tel Aviv va fi condusă, pentru viitorul previzibil, de un însărcinat cu afaceri.

Această decizie reprezintă cea mai recentă escaladare a relațiilor diplomatice dintre cele două țări, care sunt puternic tensionate încă din momentul în care Israelul și-a lansat ofensiva asupra Fâșiei Gaza, în octombrie 2023.

Și ambasada Israelului în Spania este condusă de un însărcinat cu afaceri, după ce statul israelian și-a rechemat ambasadorul în luna mai a anului trecut, în semn de protest față de decizia Spaniei de a recunoaște un stat palestinian.

Tensiunile s-au accentuat după loviturile americano-israeliene asupra Iranului, Sa’ar acuzând Spania la începutul lunii martie că „se situează de partea tiranilor” pentru opoziția sa față de război.