Spania-Portugalia, duelul de foc din optimile de la Cupa Mondială 2026, decis de golul marcat după minutul ’90

Spania a învins Portugalia cu 1-0, luni seară, în Texas, și s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale. Pentru „La Roja” este prima prezență în această fază a competiției după triumful din 2010.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Mikel Merino, fotbalistul lui Arsenal, care a profitat de un spațiu din defensiva portugheză și a punctat în minutul 90+1, la circa șase minute de când a fost introdus pe teren.

Spania rămâne în continuare singura echipă fără gol primit la această ediție a Cupei Mondiale.

„La Roja”, care este și campioana europeană în exercițiu, a cucerit titlul mondial o singură dată, în 2010, însă de atunci a dezamăgit în competiție. După ce s-a oprit în grupe în 2014, naționala spaniolă a părăsit în optimi edițiile din 2018 și 2022.

Portugalia s-a oprit în sferturi în 2022. Ajuns la vârsta de 41 de ani, Cristiano Ronaldo a jucat în această seară probabil ultimul său meci la Cupa Mondială.

În sferturi, Spania va da peste câștigătoarea dintre Statele Unite și Belgia. Meciul va avea loc în această noapte, de la ora 3, și este marcat de decizia controversată a FIFA de a anula suspendarea atacantului american Balogun în urma unei solicitări făcute de Donald Trump către Gianni Infantino.

Spania a trecut în șaisprezecimi de Austria, scor 3-0. Portugalia a învins-o pe Croația, cu 2-1.