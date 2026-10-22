Spațiul verde din fața Librăriei Cărturești de pe Magheru poate fi expropriat. Proprietarul a cerut 5 milioane de euro, cât spune Primăria că valorează

Consiliul local Sector 1 cere Consiliului General să exproprieze spațiul verde, cu o suprafață de 510 mp, aflat pe bd. Magheru 16, potrivit unui proiect adoptat joi de autoritatea locală. Spațiul este în fața Librăriei Cărturești și alături de fostul cinematograf Patria, de pe bulevard.

Valoarea spațiului din bd Magheru 16 este estimată de Primăria Sectorului 1, după grila notarială, este de 966 euro/mp, la circa jumătate de milion de euro. Proprietarul, persoană fizică, însă a cerut 10.000 de euro/mp, adică circa 5 milioane de euro.

Primăria Sectorului 1 vrea să amenajeze acolo un spațiu verde public, cu acces nelimitat, astfel că a propus exproprierea, proiectul fiind votat joi de Consiliul Local Sector 1 cu 19 voturi pentru și 6 abțineri.

Locul unde se află spațiul verde care va fi expropriat.

Nicolăescu, USR, se contrazice cu Tudose, PSD

Andrei Cristian Nicolăescu, consilier local USR, a intervenit în ședință.

„De ce este nevoie de exproprierea acestui teren care este spațiu verde, dacă nu poate fi construit nimic pe el? Amenajarea ar costa 110.000 lei. Acest teren va fi expropriat la valoarea din grila notarială, ce se întâmplă dacă proprietarul va da în judecată Primăria și obține o sumă mult mai mare? Este un câștig pentru comunitate această expropriere, pentru două bănci și o alee? De ce nu continuati cu amenzile dacă nu îngrijește terenul?”, a spus Nicolăescu.

Cristian Andrei Tudose, consilier local PSD, a afirmat că proiectul este bine-venit în situația în care Primăria Capitalei a demarat proiectul de regenerare urbană a bd. Magheru.

„Suntem în situația în care primarul general și primarul de Sector încearcă să dea o altă față zonei. Nimeni nu a spus că vom plăti cât cere proprietarul. Nu se va plăti un leu în plus față de grila notarială. Terenul rămâne în patrimoniul Sectorului 1, nu pleacă nimeni cu el acasă”, a declarat Tudose.

Primarul Tuță: „Nu e normal ca în centrul Capitalei să avem paragină”

Primarul Sectorului 1, George Cristian Tuță, a afirmat că legea obligă autoritățile locale să exproprieze spațiile verzi retrocedate.

„Nu e normal ca în centrul Capitalei să avem paragină. Soluția cu amenda nu funcționează. Este decizia dumneavoastră. Peste tot este o luptă de a salva spațiile verzi și dumneavoastră vă întrebați de ce-l cumpărăm. Ca să-l îngrijim, să fie spațiu public cu acces nelimitat. Legea spațiilor verzi spune că suntem obligați să expropriem ce este spațiu verde, fiindcă spațiile verzi sunt cu acces public”, a răspuns Tuță.

Discuțiile cu proprietarul

Exproprierea trebuie aprobată și de Consiliul General. Dacă primește undă verde, banii de expropriere vor fi plătiți de Primăria Sectorului 1. Amenajarea spațiului verde va costa circa 150.000 lei.

Primăria Sectorului 1 a încercat întâi să cumpere terenul, însă proprietarul a cerut prea mult.

„În cadrul ședințelor derulate în cadrul Comisiei mixte pentru achiziționarea terenurilor, s-au purtat discuții privind oportunitatea achiziționării terenului, sens în care proprietarul terenului a fost invitat pentru a prezenta membrilor Comisiei date și documente din care să rezulte situația juridică a imobilului. În cadrul întâlnirii preliminare cu proprietarul terenului, a fost evidențiat caracterul de unicitate al acestuia, atât prin poziția sa de amplasare dar și prin raportare la prețul actual de aproximativ 10.000 euro/mp de care proprietarul acestuia se prevalează”, se arată în anexele hotărârii de Consiliu Local adoptate.

Această estimare are la bază o expertiză tehnică din anul 1996 la care proprietarul terenului a făcut trimitere, plasând imobilul, la cel moment, la o valoare de piață de aproximativ 628.000 USD.

Dacă este nemulțumit de suma primită, se poate adresa instanței

„Estimarea prețului actual a proprietarului terenului a condus la votul unanim al membrilor Comisiei de a fi inițiate demersurile în vederea obținerii terenului prin exproprierea acestuia pentru cauză de utilitate publică, raportat la faptul că pretenția prezentată de [numele este anonimizat] este vădit disproporționată față de valoarea reală a terenului”, se arată în document.

Procedura de expropriere presupune elaborarea unei expertize care să stabilească prețul exact, apoi proprietarului i se consemnează în cont suma respectivă. Dacă este nemulțumit de suma primită, se poate adresa instanței pentru a cere mai mult, dar terenul este expropriat, iar situația se reglează ulterior.

Proprietarul voia să construiască acolo un bloc de 7 etaje, potrivit unui certificat de urbanism cerut în 2015, însă Primăria Capitalei i-a răspuns că nu se poate, deoarece este spațiu verde, potrivit profit.ro.

Înainte de naționalizarea din 1950, terenul, care la acea dată avea și o construcție ridicată pe el, a aparținut oamenilor de afaceri bucureșteni Adolf și Jean Hadraski. Aceștia l-au vândut unui alt proprietar înainte de naționalizare.

Moștenitorii acestuia din urmă au obținut retrocedarea în natură a imobilului, de pe care fusese demolată între timp construcția, în anul 2001. Restituirea a fost efectuată printr-o dispoziție a primarului general de atunci, Traian Băsescu.