Speakeri de top din companii globale precum The Coca-Cola Company, Microsoft sau Meta urcă pe scenele Bucharest Tech Week pentru a împărtăși bune practici în business, inovație și tehnologie

Parte din festivalul Bucharest Tech Week, seria celor cinci Business Summits va avea loc în perioada 16 – 20 iunie 2025 la NORD Events Center by Globalworth și va reuni peste 60 de speakeri locali și internaționali. Experți cu reputație globală vor urca pe scenă pentru a împărtăși, în fața unei audiențe formate din peste 1500 de profesioniști din mediul de business, perspective actuale și bune practici din domenii precum inovație, inteligență artificială, arhitectură software, resurse umane și codare AI. Sesiunile vor avea un format interactiv, oferind participanților oportunitatea de a învăța direct de la unii dintre cei mai influenți specialiști din industrie.

Business Summit-urile debutează luni, 16 iunie, cu Innovation Summit, eveniment care îl va avea ca speaker principal pe Dominik Heinrich, co-fondator al Creative AI Academy și Global Head of AI Design la The Coca-Cola Company. În prezentarea sa, Dominik Heinrich va detalia modalitățile prin care brandurile își pot ajusta comunicarea și poziționarea pentru a răspunde atât nevoilor publicului uman, cât și cerințelor agenților AI, care joacă un rol tot mai important în procesul decizional digital. Cu un profil profesional care îmbină creativitatea cu tehnologia, Heinrich este cofondator al Creative AI Academy și profesor asociat la Pratt Institute, fiind recunoscut internațional pentru abordările sale inovatoare în design asistat de inteligență artificială.

Tot în cadrul Innovation Summit, Anton Kotov, Head of Corporate Strategy and M&A la ABB, va aborda provocările și oportunitățile despre cum se poate coordona o strategie de business într-o companie cu o structură fără centru decizional unic, iar Federico Menna, CEO al EIT Digital, va vorbi despre cum pot organizațiile să navigheze cu succes printr-un peisaj tehnologic în continuă schimbare, într-un context marcat de inovație accelerată. În cadrul prezentării sale, acesta va aborda impactul tot mai mare al tehnologiei asupra Uniunii Europene, direcțiile strategice către care ne îndreptăm și modul în care riscurile pot fi transformate în oportunități de creștere și adaptare.

Temele momentului legate de inteligența artificială vor fi aprofundate în cadrul The Future Summit: AI, unde Andy Grant, EMEA Director Supercomputing and AI, Higher Education and Research în cadrul NVIDIA și lider experimentat în domeniul afacerilor, va discuta despre promovarea adoptării supercalculatoarelor și a inteligenței artificiale în întreaga Europă. Grant are o experiență de peste 30 de ani în domeniul HPC și AI, colaborând cu organizații de top pentru a implementa soluții de calcul performant la scară globală. De asemenea, Mark Oost, Vice President AI & Generative AI la Capgemini, va susține o prezentare despre modul în care agenții AI contribuie la transformarea interacțiunilor cu clienții în sectorul financiar, oferind soluții mai eficiente și mai personalizate. La rândul său, Sterre van der Laken, Strategy and Programs Lead la UKI AI Centre din cadrul Salesforce, va susține o sesiune interactivă dedicată viitorului agenților inteligenți, în care participanții vor avea oportunitatea de a-și crea propriul AI.

Conferința dedicată resurselor umane – HR Masters Summit – va aduce pe scenă lideri globali care vor explora noile direcții în leadership, dezvoltarea talentelor și evoluția culturii organizaționale într-un mediu de lucru în continuă schimbare. Nazim Unlu, Global People & Organization Lead la Novartis, va explora modul în care tehnologia și AI-ul pot fi utilizate pentru a îmbunătăți experiența umană în companii, în timp ce Claire Renaud, Global HR Director la DELL, va aborda subiectul atragerii talentelor potrivite pentru viitor. De asemenea, Donatella de Vita – Global Head of Development, Learning, Engagement and Welfare la Pirelli, va oferi bune practici și perspective valoroase despre crearea unor programe eficiente de wellbeing.

În zona tehnică, summitul AI Coding va aduce în prim-plan experți în sisteme multi-agent și optimizarea performanței prin AI. Sonika Kapil, AI & App Chief Architect la Microsoft, va oferi insight-uri despre orchestrarea sistemelor inteligente cu ajutorul platformei Microsoft AI. Aceasta are o experiență de peste 20 de ani în sectorul IT și îmbină perspectiva strategică cu expertiza tehnică pentru a simula inovația. Un alt speaker cu expertiză bogată în domeniu, Harry Kimpel, Principal Developer Relations Engineer la New Relic, va detalia în sesiunea sa modalități de optimizare a performanței și asigurare a conformității prin monitorizare avansată, precum și utilizarea limbajului Python în dezvoltarea de soluții bazate pe inteligență artificială, iar Corrado De Bari, Developer Evangelist la Oracle, va prezenta aplicații practice ale vector embeddings în dezvoltarea de chatbot-uri.

Summit-ul de Software Architecture îi are ca speakeri principali pe: David Ostrovsky, Software Engineer la Meta, dezvoltator cu peste 25 de ani experiență în industrie, care va vorbi despre analiza eficientă a datelor cu DuckDB. Veliswa Boya, Senior Developer Advocate la Amazon Web Services, va aduce în atenția audienței cele mai bune practici în dezvoltarea de software, iar Ioannis Canellos, Senior Principal Software Engineer la Red Hat, va introduce publicul în ecosistemul Backstage, oferind o viziune aplicată din experiența sa practică.

Participarea la oricare dintre cele 5 Business Summits (16 – 20 iunie) se face pe baza unui bilet ce poate fi achiziționat direct de pe https://www.techweek.ro/business-summits. Până pe 28 mai 2025, acesta are un preț special de 299 EUR. Pachetele VIP au prețul de 449 EUR.

Participarea la Tech Expo (14-15 iunie) este GRATUITĂ pentru toate persoanele cu vârsta peste 18 ani, cu înscriere în prealabil pe https://www.techexpo.ro/.

Organizatorul Bucharest Tech Week este UNIVERSUM Expo.

Partenerii evenimentului sunt:

HR Masters Summit Partner : Undelucram.ro

AI Coding Summit Partner: AD/01

Software Architecture Summit: EPAM Romania

Sponsori: PPC Blue, DKV Mobility Romania, Endava Romania, certSIGN, IT Smart Systems, Allianz Services, Trenkwalder, Schwarz IT, Concentrix, FOTC

Communication Partner: SMSO

Internet Partner: VIVA Telecom

Refresh Partner: AQUA Carpatica

Despre Universum

UNIVERSUM este cel mai mare organizator privat de evenimente din România, atât ca cifră de afaceri, cât și ca număr de evenimente organizate, cu o experiență de peste 15 ai în domeniu. Organizația acoperă întregul spectru de soluții pentru evenimente prin divizii specializate. Expertiza companiei variază de la producția de evenimente și livrarea de teambuildinguri, până la dezvoltarea de software pentru industria evenimentelor și administrarea propriilor locații pentru evenimente.

Portofoliul UNIVERSUM include evenimente de mare amploare din domeniul tehnologiei (GoTech World, Bucharest Tech Week), evenimente din sectorul imobiliar (Imobiliarium) și evenimente sportive (Legendary – The Sports Community Festival), alături de peste 200 de evenimente corporate personalizate în fiecare an.

UNIVERSUM este una dintre cele doar șase companii românești clasate în „FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies 2020” de către Financial Times.

Bucharest Tech Week reprezintă festivalul care transformă Bucureștiul în capitala internațională a tehnologiei și care reunește atât profesioniștii cât și pasionații de tehnologie și inovații.

GoTech World (anterior denumit Internet & Mobile World) este cea mai amplă expo-conferință și casa economiei digitale din Europa Centrală și de Est, în care profesioniștii din întreaga regiune au acces la soluții tech B2B, insight-uri pe diferite arii digitale și o oportunitate de networking.

The Smart Home Summit este evenimentul dedicat tehnologiilor de automatizare a locuințelor, care prezintă cele mai recente soluții pentru case inteligente. Conceptul explorează inovații avansate în securitate, controlul energiei și confort, oferind participanților o viziune clară asupra viitorului locuințelor conectate. Sub sloganul „Europe’s leading home automation event”, The Smart Home Summit ofera o platforma unica (scena si spatiu expo) si aduce in prim plan digitalizarea cladirilor office dar si rezidentiale, cat si importanta tehnologiei in viitorul home & building automation.

