Spectacole cu pază asigurată de jandarmi la Teatrul Evreiesc din cauza amenințărilor online / Maia Morgenstern: „Sunt mânioasă, e nedrept” / Reacția directorului teatrului

Premiera spectacolului „Neguţătorul din Veneţia”, de la Teatrul Evreiesc de Stat, din 7 şi 8 februarie, a avut loc cu jandarmii de faţă, din cauza ameninţărilor la adresa actorilor şi a instituţiei apărute pe conturi de rețeaua Tik Tok.

„Sunt mânioasă. Consider că e nedrept. Ameninţările «să venim, să dărâmăm clădirea…» Îmi este foarte greu!”, a declarat actriţa Maia Morgenstern, pentru antena3.ro.

Potrivit sursei citate, pe un cont de TikTok care poartă numele Filip Popescu și care are postări cu greșeli mari de limba română, a fost postată o fotografie cu clădirea Teatrului Evreiesc de Stat, cu următorul mesaj: „Cuibul unde progeniturile cazare evreieşti fascişte îşi ascund identitatea, învaţă limba română, pregătite mai târziu să preia conducerea totală a României”.

La acestea au apărut comentarii cu amenințări cu o bombă, cu incendieri.

“Nu din partea teatrului (a fost făcută plângerea către autorităţi – n.r.). Vreau să fie clar! Nu din partea teatrului, lucru care mă îngrijorează şi mă întristează. Atâta vreme cât am fost la conducerea instituţiei şi au existat ameninţări explicite: `venim peste voi şi vă dărâmăm, vă dăm foc acolo!`, eu am făcut plângere penală. Fiecare manager are, însă, libertatea, dreptul, conştiinţa sa de a adopta o anumită atitudine sau alta”, a spus Maia Morgernstern.

Andrei Munteanu, directorul Teatrului Evreiesc, a declarat că a anunţat Poliţia şi Jandarmeria cu privire la acele ameninţări. Tot el mai explică şi de ce plângerea la poliţie a fost făcută de o persoană fizică.

„Toate organele competente au aceste capturi. Plângerea a fost făcută de o persoană fizică. Lucrurile se întâmplau de pe o secundă pe alta, eram în week-end, iar acea persoană s-a dus şi a depus, pur şi simplu, plângerea. Oricum, poliţia are cele mai bune intenţii întotdeauna, că nu este prima dată când se întâmplă lucrurile astea.



„Atât Jandarmeria, cât şi Poliţia sunt alături de noi. La premiere, la spectacole, patrulează, au grijă. Toate ameninţările astea apar – nu doar pe TikTok. Apar şi pe Facebook, apar şi pe YouTube. Lucrurile astea au – ca să fiu ironic şi sarcastic – o tradiţie. Şi doamna Maia Morgenstern ştie foarte bine lucrurile astea.Am avut de curând premieră: am anunţat şi SPP-ul, şi Jandarmeria, pe toată lumea. Am făcut toate demersurile necesare: şi în scris, şi oral”, a adăugat el.