„Sperăm că se va instaura un pic de seninătate”. Franța și Germania către noul președinte al Poloniei

Președintele francez Emmanuel Macron l-a invitat luni pe câștigătorului alegerilor prezidențiale din Polonia, naționalistul Karol Nawrocki, să sprijine construirea unei Europe „puternice”, „independente” și „care respectă statul de drept”, relatează agențiile France Presse, EFE și Agerpres.

„Să consolidăm împreună legătura care unește Polonia și Franța, în spiritul Tratatului de la Nancy”, semnat în mai între cele două țări, a spus Macron.

„Să continuăm să construim o Europă puternică, independentă, competitivă și care respectă statul de drept”, a scris el pe rețeaua X.

Félicitations @NawrockiKn pour votre élection. Renforçons ensemble le lien qui unit la Pologne et la France, dans l’esprit du traité de Nancy et de l’amitié entre nos pays. Continuons de bâtir une Europe forte, indépendante, compétitive et respectueuse de l’État de droit.