O pastilă capabilă să micșoreze și, eventual, să elimine tumorile pancreatice este descrisă de experți drept cel mai important progres în lupta împotriva cancerului pancreatic din ultimele decenii.

Cancerul nu a mai fost detectat la investigațiile imagistice în cazul unuia din 12 pacienți care au primit daraxonrasib în combinație cu chimioterapia, iar la aproape toți cei 61 de pacienți, diagnosticați cu cancer pancreatic avansat, tumorile au încetat să mai crească, relatează BBC.

Pastila a fost administrată în cadrul unor studii clinice incipiente. Cu toate acestea, medicii atrag atenția că nu este clar cât timp ar putea fi ținută boala sub control și că acest lucru nu ar trebui considerat un tratament curativ.

Cancerul pancreatic este dificil de tratat. Jumătate dintre persoanele diagnosticate cu cancer pancreatic își pierd viața în decurs de trei luni, iar în cazul în care boala se răspândește la alte organe, doar aproximativ 3% dintre pacienți supraviețuiesc timp de cinci ani, notează The Guardian.

Ce a reușit medicamentul

În medie, pacienții au fost monitorizați timp de un an și jumătate în timpul studiului. În cazul unora dintre ei, cancerul nu a recidivat în această perioadă, dar vor fi făcute studii pe termen mai lung pentru a vedea dacă unele dintre aceste forme de cancer pot intra în remisiune.

Pe durata studiului, tumorile au încetat să mai crească la 90% dintre pacienți. La puțin peste 60% dintre aceștia, tumorile s-au micșorat sau au dispărut, iar la aproximativ 8% dintre pacienți, tumorile au devenit nedetectabile la examinările prin tomografie computerizată (CT).

Organizația Cancer Research UK a numit rezultatele studiului „cel mai mare progres din ultimele decenii” pentru pacienții cu cancer pancreatic.

„Ceea ce a reușit acest nou medicament este să găsească o modalitate de a acționa asupra unor ținte considerate anterior imposibil de vizat prin tratament medicamentos. În sfârșit, asistăm la progrese în cazul cancerului pancreatic – progrese care se lăsau așteptate de multă vreme”, a spus dr. Sam Godfrey, din cadrul organizației, pentru BBC.

Daraxonrasib este un tratament pe bază de inhibitori cu acțiune țintită, care a fost deja aprobat în SUA. Acesta funcționează prin fixarea pe anumite mutații – numite RAS, prezente în majoritatea cazurilor de cancer pancreatic – și blocarea acestora, oprind astfel creșterea tumorii.

Zeci de alte tipuri de cancer, inclusiv cele pulmonare și ovariene, pot prezenta mutații similare, prin urmare, medicamentul ar putea fi de ajutor și multor altor pacienți.