„Spionaj” și „materiale extremiste”. Acuzații la adresa Lituaniei, după incidentele cu baloanele meteo suspecte venite din Belarus

Minskul a acuzat luni Lituania că a folosit o dronă pentru a-l spiona și a distribui „materiale extremiste”, acuzație pe care autoritățile de la Vilnius au respins-o ca fiind falsă, informează Reuters.

Disputa survine pe fondul tensiunilor dintre cele două țări, după ce aeroportul din Vilnius a anunțat duminică faptul că a fost nevoit să oprească zborurile din cauza unor baloane suspecte intrate în spațiul aerian lituanian, acesta fiind cel mai recent episod dintr-o serie de perturbări ale zborurilor în țara baltică.

Lituania a afirmat că baloanele meteorologice trimise de traficanți transportă țigări de contrabandă și îl acuză pe liderul belarus Alelsandr Lukașenko că permite această practică.

Ministerul de Interne din Belarus a acuzat Lituania că se află în spatele presupusului incident cu drone.

„Ieri, o dronă de origine necunoscută a fost găsită pe una dintre străzile din Grodno”, a transmis ministerul, referindu-se la un oraș cu aproximativ 360.000 de locuitori din vestul Belarusului.

„În timpul inspecției efectuate de poliție, s-a constatat că drona este echipată cu o cameră foto și video capabilă să colecteze date secrete. În plus, din dronă au fost aruncate materiale tipărite extremiste”, a acuzat ministerul de la Minsk.

Ministerul a publicat fotografii cu o mică dronă zăcând pe trotuar. Lângă dronă se aflau mici steaguri în culorile alb-roșu-alb, care sunt utilizate pe scară largă ca simboluri ale opoziției față de Lukașenko.

Specialiștii au stabilit că drona a fost lansată din Kapciamiestis, un sat din Lituania situat lângă granița cu Belarus și Polonia, a mai afirmat ministerul.

Un purtător de cuvânt al Centrului Național de Gestionare a Crizelor din Lituania a negat că Vilnius ar fi trimis drona pentru a spiona Belarusul.

„Nu este prima dată când regimul belarus inventează povești și lansează acuzații la adresa țărilor occidentale și a Lituaniei”, a declarat purtătorul de cuvânt, pentru Reuters.