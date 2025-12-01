Sari direct la conținut
„Spionaj” și „materiale extremiste”. Acuzații la adresa Lituaniei, după incidentele cu baloanele meteo suspecte venite din Belarus

Drone în timpul exercițiului militar multinațional Quadriga 2025, Rostock, pe 4 septembrie 2025. Imagine ilustrativă. FOTO: Thomas Imo / DPA / Profimedia

Minskul a acuzat luni Lituania că a folosit o dronă pentru a-l spiona și a distribui „materiale extremiste”, acuzație pe care autoritățile de la Vilnius au respins-o ca fiind falsă, informează Reuters.

Disputa survine pe fondul tensiunilor dintre cele două țări, după ce aeroportul din Vilnius a anunțat duminică faptul că a fost nevoit să oprească zborurile din cauza unor baloane suspecte intrate în spațiul aerian lituanian, acesta fiind cel mai recent episod dintr-o serie de perturbări ale zborurilor în țara baltică.

Lituania a afirmat că baloanele meteorologice trimise de traficanți transportă țigări de contrabandă și îl acuză pe liderul belarus Alelsandr Lukașenko că permite această practică.

Ministerul de Interne din Belarus a acuzat Lituania că se află în spatele presupusului incident cu drone.

„Ieri, o dronă de origine necunoscută a fost găsită pe una dintre străzile din Grodno”, a transmis ministerul, referindu-se la un oraș cu aproximativ 360.000 de locuitori din vestul Belarusului.

„În timpul inspecției efectuate de poliție, s-a constatat că drona este echipată cu o cameră foto și video capabilă să colecteze date secrete. În plus, din dronă au fost aruncate materiale tipărite extremiste”, a acuzat ministerul de la Minsk.

Ministerul a publicat fotografii cu o mică dronă zăcând pe trotuar. Lângă dronă se aflau mici steaguri în culorile alb-roșu-alb, care sunt utilizate pe scară largă ca simboluri ale opoziției față de Lukașenko.

Specialiștii au stabilit că drona a fost lansată din Kapciamiestis, un sat din Lituania situat lângă granița cu Belarus și Polonia, a mai afirmat ministerul.

Un purtător de cuvânt al Centrului Național de Gestionare a Crizelor din Lituania a negat că Vilnius ar fi trimis drona pentru a spiona Belarusul.

„Nu este prima dată când regimul belarus inventează povești și lansează acuzații la adresa țărilor occidentale și a Lituaniei”, a declarat purtătorul de cuvânt, pentru Reuters.

