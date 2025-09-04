Spionajul german are un nou șef. Care este legătura lui cu Ucraina

Ambasadorul actual al Germaniei în Ucraina, Martin Jaeger, va prelua conducerea serviciului de informaţii externe german BND (Bundesnachrichten Dienst), informează AFP, menţionând că Germania afirmă că se pregăteşte pentru perspectiva unui conflict direct cu Rusia la sfârşitul deceniului, transmite Agerpres.

Martin Jaeger, care va împlini marţi 61 de ani, va prelua la 15 septembrie şefia BND, serviciu plasat direct sub tutela cancelariei, a anunţat joi guvernul de la Berlin.

Jaeger îl va înlocui pe Bruno Kahl, aflat în funcţie din 2016 şi numit ambasador la Vatican. Fost ambasador în Afganistan (2013-2014), apoi în Irak (2021-2023), Jaeger era la post la Kiev de doi ani.

Cu „experienţa sa profesională în ţări în criză”, diplomatul este „perfect pregătit” pentru noua funcţie, a declarat ministrul cancelariei, Thorsten Frei.

Rolul BND „în calitate de furnizor de informaţii şi de sistem de alertă timpurie este mai crucial decât oricând pentru guvern”, a subliniat Frei, „mâna dreaptă” a cancelarului Friedrich Merz.

În octombrie, la o audiere publică în Bundestag, Bruno Kahl apreciase că „forţele armate ruse vor fi, probabil, capabile să poarte un atac împotriva NATO încă la sfârşitul acestui deceniu”.

Cancelarul Merz a calificat recent Rusia drept „cea mai mare ameninţare pentru libertatea, pacea şi stabilitatea în Europa”, şi a amintit din nou planul său de a face din Bundeswehr „cea mai mare armată convenţională din partea europeană a NATO”, mai notează AFP.