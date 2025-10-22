Spitalele vor trebui să decidă ce secții păstrează, redimensionează sau comasează, în funcție de activitate / CNAS: „Indicatorii de finanțare trebuie să reflecte performanța, nu inerția”

Fiecare spital va trebui să-și analizeze activitatea și să decidă ce secții vor fi păstrate, redimensionate sau reorganizate, a anunțat miercuri Casa Națională de Aigurări de Sănătate (CNAS), într-un comunicat de presă.

Decizia a fost discutată în cadrul unei videoconferințe cu directorii celor 43 de case de asigurări de sănătate din țară, pe fondul pregătirii unor noi indicatori care vor sta la baza finanțării unităților medicale.

CNAS susține că schimbările urmăresc corectarea dezechilibrelor privind distribuirea fondurilor către spitale, care reprezintă cel mai mare consumator de bani din sistemul sanitar.

„Spitalele oferă servicii vitale, însă realitatea este că, în unele locuri cel puțin, structurile acestora au rămas neschimbate de 50 ani și nu mai au nici o legătură cu nevoile reale, actuale ale oamenilor. Românii merită spitale funcționale, cu personal care înțelege ce înseamnă actul medical făcut cu responsabilitate și respect pentru pacient, iar indicatorii pentru finanțarea spitalelor au un singur scop: să reflecte performanța, nu inerția, nu vechile obiceiuri. Nu este normal ca unii medici să opereze urgențe toată noaptea, în timp ce alte linii de gardă există doar din obișnuință”, a declarat șeful CNAS Horațiu-Remus Moldovan.

În cazul spitalelor cu secții sub-utilizate, acestea vor putea colabora în consorții pentru a oferi împreună serviciile necesare pacienților din zonă, se mai menționează în comunicatul de presă citat.

La finalul discuțiilor cu directorii caselor de asigurări de sănătate din țară, președintele CNAS le-a cerut directorilor caselor județene de asigurări să transmită un mesaj clar managerilor de spitale: „Să iasă din zona de confort administrativ” și să găsească soluții care răspund real nevoilor pacienților.

„CNAS, prin casele de asigurări de sănătate județene, va oferi suport fiecărui spital care dorește să se eficientizeze în următoarele luni (…) Nimeni nu vrea să închidă spitale, dar nici nu putem tolera risipa”, a adăugat Moldovan.

FOTO: Viktor Levi | Dreamstime.com