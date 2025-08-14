Spitalul Floreasca a încheiat un contract pentru servicii de curățenie în valoare de 98.000 de euro pe lună cu o firmă specializată în servicii de comunicare, spune Emanuel Ungureanu

Spitalul de Urgență Floreasca a încheiat, în primăvara acestui an, un contract pentru „servicii de curățenie, igienizare, dezinfecție la interiorul și exteriorul unităților sanitare” în valoare de 492.039 lei cu TVA inclus, echivalentul a peste 98.000 de euro, cu firma Classic Brands SRL, specializată în servicii de comunicare.

Contractul, cu o durată de o lună – 30.04.2025 – 30.05.2025 – a fost publicat de deputatul USR Emanuel Ungureanu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Am aflat un motiv pentru care, foarte posibil, domnul Rogobete nu îl poate schimba pe managerul Zidaru de la Spitalul Floreasca. Domnul Zidaru, mason de gradul 14, a alocat niște sute de mii de lei către oameni din trustul Evenimentul Zilei, Capital pentru mai multe contracte de curățenie”, scrie deputatul USR, în postare.

„Da, ați înțeles bine, firma Classic Brands unde este administrator un domn pe nume Virgil Iulian Munteanu, nu se ocupă doar cu consultanță, marketing, gale tip șușanea, presă de chitanțier, și-a adăugat un cod CAEN cu ajutorul căreia poate vinde echipamente de curățenie și poate oferi servicii de igienă și curățenie prin spitalele din București”, adaugă Emanuel Ungureanu.

Potrivit prezentării de pe site-ul propriu, firma Classic Brands promite clienților care apelează la serviciile sale că „va spori vizibilitatea companiei dumneavoastră pe termen lung prin dezvoltarea unei bune relații cu jurnaliștii și analiștii, relație esențială pentru a putea spune povestea dumneavoastră de succes.”

Emanuel Ungureanu mai spune că va solicita Ministerului Sănătății să îi pună la dispoziție „toate contractele pe care le are Classic Brands cu spitalele din București, trebuie să vedem ce fel de echipamente de curățenie, la ce preț și ce fel de servicii de igienă prestează această firmă strâns legată de Evenimentul Zilei, Capital &company.”