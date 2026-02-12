Sportiv ucrainean, descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina pentru că insistat să poarte o cască omagială interzisă

„Nimeni nu este în dezacord cu mesajul”, a declarat joi președinta Comitetului Olimpic Internațional, care a subliniat însă că regulile olimpice interzic afișarea unor astfel de mesaje în timpul competiției, potrivit Reuters.

Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich a fost descalificat joi de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina pentru că a purtat o cască pe care erau imprimate figurile unor sportivi ucraineni uciși în războiul cu Rusia, a anunțat Comitetul Olimpic Internațional.

El a fost informat despre descalificare după o întâlnire cu președinta CIO, Kirsty Coventry, dimineața devreme, la locul de desfășurare a probei, cu puțin timp înainte de începerea competiției de skeleton.

Echipa sa a declarat că va contesta decizia la Curtea de Arbitraj pentru Sport.

Potrivit regulilor olimpice, sportivii se pot exprima liber în conferinţele de presă, pe reţelele sociale şi în interviuri pe durata Jocurilor, dar nu pot face declaraţii politice pe terenul de competiţie sau pe podiumul de premiere.

„Din păcate, nu am reușit să găsim o soluție”

Coventry a declarat reporterilor că a dorit să se întâlnească față în față cu sportivul, într-o ultimă încercare de a ieși din impas.

„Nu trebuia să fiu aici, dar am considerat că era foarte important să vin și să vorbesc cu el față în față”, a declarat Coventry reporterilor. „Nimeni nu este în dezacord cu mesajul, este un mesaj puternic, este un mesaj de comemorare, de amintire. Provocarea a fost să găsim o soluție. Din păcate, nu am reușit să găsim acea soluție”, a adăugat ea.

„Chiar voiam să-l văd concurând. A fost o dimineață emoționantă”, a mai spus Coventry.

„Este vorba literalmente despre reguli și reglementări și că, în acest caz, trebuie să putem menține un mediu sigur pentru toată lumea și, din păcate, asta înseamnă că nu este permisă afișarea niciunui mesaj”, a spus oficiala.

Comitetul Olimpic Internațional i-a oferit sportivului posibilitatea de a expune „cască comemorativă” cu 24 de imagini ale compatrioților săi decedați înainte de startul și după finalul cursei de joi de la Jocurile Olimpice, permițându-i totodată să poarte o banderolă neagră în timpul competiției.

Comitetul Olimpic al Ucrainei, care l-a susținut pe Heraskevich în acest caz, a declarat că nu intenționează să boicoteze Jocurile Olimpice din cauza descalificării.

„Au fost uciși, dar vocea lor este atât de puternică încât CIO se teme de ei”

Sportivul a confirmat decizia CIO. „Sunt descalificat din cursă. Nu voi avea parte de momentul meu olimpic”, a spus Heraskevich.

„Au fost uciși, dar vocea lor este atât de puternică încât CIO se teme de ei. I-am spus lui Coventry că această decizie este în concordanță cu narațiunea Rusiei”, a continuat el.

„Cred sincer că tocmai datorită sacrificiului lor aceste Jocuri Olimpice pot avea loc astăzi. Chiar dacă CIO vrea să trădeze memoria acestor sportivi, eu nu îi voi trăda”, a declarat sportivul, care a afișat și un semn cu mesajul „Fără război în Ucraina” la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022, cu câteva zile înainte de invazia Rusiei.

Antrenorul leton Ivo Steinbergs a declarat pentru Reuters că a depus o contestație la Federația Internațională de Bob și Skeleton pentru a-l repune în drepturi pe sportiv.

Proba de skeleton a început joi dimineață.

Mesaje politice și descalificări la Jocurile Olimpice

Nu este prima dată când CIO sancționează un sportiv pentru un mesaj politic.

Cel mai faimos caz datează din 1968, de la Jocurile Olimpice de vară din Mexico City, când sprinterii americani Tommie Smith și John Carlos au ridicat pumnii înmănușați în negru în timpul ceremoniei de decernare a medaliilor la proba de 200 m, pentru a protesta împotriva inegalităților rasiale din Statele Unite.

Acest gest a dus la excluderea lor din Jocuri, deși Smith și-a păstrat medalia de aur, iar Carlos pe cea de bronz.

La Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, dansatoarea de breakdance afgană Manizha Talash, membră a echipei olimpice a refugiaților, a fost descalificată după ce a purtat o pelerină cu sloganul „Free Afghan Women” (Femeile afgane libere) în timpul unei competiții de precalificare.