Sportivul ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina a fost decorat de Zelenski. Atac al liderului de la Kiev la adresa Comitetului Olimpic

Zelenski l-a lăudat pe tânărul de 27 de ani și și-a exprimat sprijinul pentru decizia acestuia de a insista să poarte la Jocurile Olimpice o cască care îi omagia pe sportivii ucraineni morți în război, cască ce i-a adus în cele din urmă expulzarea din competiție, scriu Kyiv Post și Reuters.

Președintele Volodimir Zelenski a acordat Ordinul Libertății sportivului ucrainean de skeleton Vladislav Heraskevich, descalificat joi de la Jocurile Olimpice Milano Cortina pentru că a purtat o cască pe care erau imprimate figurile unor sportivi ucraineni uciși în războiul cu Rusia.

„Pentru serviciile altruiste aduse poporului ucrainean, curajul civil și patriotismul în apărarea idealurilor libertății și valorilor democratice, decretez decorarea lui Vladislav Mihhailovich Heraskevich – membru al echipei olimpice naționale a Ucrainei, sportiv de skeleton”, se menționează în documentul citat de Pravda.

Sportivul a fost informat despre descalificare după o întâlnire cu președinta CIO, Kirsty Coventry, dimineața devreme, la locul de desfășurare a probei, cu puțin timp înainte de începerea competiției de skeleton.

Echipa sa a declarat că va contesta decizia la Curtea de Arbitraj pentru Sport.

Potrivit regulilor olimpice, sportivii se pot exprima liber în conferinţele de presă, pe reţelele sociale şi în interviuri pe durata Jocurilor, dar nu pot face declaraţii politice pe terenul de competiţie sau pe podiumul de premiere.

Descalificarea a fost anunțată joi dimineață

Președinta CIO a declarat că a dorit să se întâlnească față în față cu sportivul, într-o ultimă încercare de a ieși din impas.

„Nu trebuia să fiu aici, dar am considerat că era foarte important să vin și să vorbesc cu el față în față”, a declarat Coventry reporterilor. „Nimeni nu este în dezacord cu mesajul, este un mesaj puternic, este un mesaj de comemorare, de amintire. Provocarea a fost să găsim o soluție. Din păcate, nu am reușit să găsim acea soluție”, a adăugat ea.

Comitetul Olimpic Internațional i-a oferit sportivului posibilitatea de a expune „casca comemorativă” cu 24 de imagini ale compatrioților săi decedați înainte de startul și după finalul cursei de joi de la Jocurile Olimpice, permițându-i totodată să poarte o banderolă neagră în timpul competiției.

Comitetul Olimpic al Ucrainei, care l-a susținut pe Heraskevich în acest caz, a declarat că nu intenționează să boicoteze Jocurile Olimpice din cauza descalificării.

Critici pentru Comitetul Olimpic de la Zelenski și ministrul de Externe

Zelenski l-a lăudat pe tânărul de 27 de ani și și-a exprimat sprijinul pentru poziția acestuia.

„Mișcarea olimpică ar trebui să contribuie la oprirea războaielor, nu să facă jocul agresorilor”, a declarat Zelenski într-o postare pe rețelele sociale, referindu-se la Rusia.

„Suntem mândri de Vladislav și de ceea ce a făcut. Curajul valorează mai mult decât orice medalie”, a adăugat Zelenski.

O critică dură pentru CIO a venit și de la ministrul ucrainean de Externe Andrii Sibiha.

„CIO nu a interzis sportivul ucrainean, ci propria sa reputație. Generațiile viitoare își vor aminti acest moment ca pe unul rușinos. El a vrut pur și simplu să comemoreze colegii sportivi uciși în război. Nu este nimic greșit în asta, din punct de vedere al regulilor sau al eticii”, a spus ministrul.

„CIO a intimidat, a jignit și chiar a ținut o prelegere sportivului nostru și altor ucraineni despre cum ar trebui să păstreze tăcerea cu privire la „unul dintre cele 130 de conflicte din lume”. De asemenea, CIO a eșuat în mod sistematic să se confrunte cu cel mai mare abuzator al sportului internațional și al Cartei Olimpice – Rusia”, a mai spus șeful diplomației ucrainene.

„Au fost uciși, dar vocea lor este atât de puternică încât CIO se teme de ei”

Sportivul a comentat decizia CIO. „Sunt descalificat din cursă. Nu voi avea parte de momentul meu olimpic”, a spus Heraskevich.

„Au fost uciși, dar vocea lor este atât de puternică încât CIO se teme de ei. I-am spus lui Coventry că această decizie este în concordanță cu narațiunea Rusiei”, a continuat el.

„Cred sincer că tocmai datorită sacrificiului lor aceste Jocuri Olimpice pot avea loc astăzi. Chiar dacă CIO vrea să trădeze memoria acestor sportivi, eu nu îi voi trăda”, a declarat sportivul, care a afișat și un semn cu mesajul „Fără război în Ucraina” la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022, cu câteva zile înainte de invazia Rusiei.

Antrenorul leton Ivo Steinbergs a declarat pentru Reuters că a depus o contestație la Federația Internațională de Bob și Skeleton pentru a-l repune în drepturi pe sportiv.

Susținere de la un coleg american pentru sportivul ucrainean

Sportivul american Daniel Barefoot, de asemenea participant la proba de skeleton, a lăudat curajul lui Heraskevich.

„În primul rând, el rămâne fidel convingerilor sale, spune adevărul și nu va renunța în ziua cursei”, a declarat el reporterilor.

„Dar mă gândeam și că poate IBSF sau cine deține puterea va renunța și îl va lăsa în pace. Când am aflat că va fi descalificat, sincer să fiu, am fost șocat. Este unul dintre cei mai buni sportivi din lume, dar evident a considerat că asta era mai important decât sportul în sine”, a spus Barefoot.