Spre deosebire de europeni, SUA nu l-au felicitat public deocamdată pe Nicușor Dan / În timpul campaniei, ambasada a transmis mesaje pe tema democrației

În ultimele luni, SUA au criticat România pentru anularea alegerilor din 2024, au trimis mesaje în care au amintit de importanța democrației și au observat alegerile în cele două tururi.

Câștigătorul alegerilor prezidențiale din România Nicușor Dan a fost felicitat public de aliații și vecinii europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, președintele Franței Emmanuel Macron, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen sau premierul maghiar Viktor Orban, dar nu și de Statele Unite, deocamdată.

Momentele în care președintele ales al României a fost felicitat oficial de Washington la ultimele alegeri au diferit, în ultimii ani.

În urmă cu cinci ani, în 2019, Klaus Iohannis a fost felicitat de secretarul de stat de atunci, Mike Pompeo, în lunea de după alegeri, la doar 24 de ore după închiderea urnelor, printr-un mesaj postat pe platforma X.

Congratulations to President Iohannis and the Romanian people on a successful presidential election. We look forward to strengthening our strategic partnership further and thank our #NATO Ally #Romania for its support of international security efforts.