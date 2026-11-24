Ariel Grandios oferă o curățare excepțională 3-în-1, fiind mai mult decât o simplă soluție pentru pete. O singură capsulă elimină petele dificile, neutralizează mirosurile neplăcute și intensifică strălucirea hainelor. Este soluția completă pentru o curățare impecabilă de la prima spălare, fără efort suplimentar.

Aceasta nu este doar o soluție pentru pete care necesită aditivi sau apă caldă pentru a funcționa. Puterea sa este inteligentă și autonomă, eliminând nevoia de pași suplimentari în procesul de spălare.

Ariel Grandios este cea mai puternică formulă Ariel sub formă de capsulă, creată pentru a face față celor mai dificile provocări de spălare. În noiembrie 2026, retailerii care au votat la premiile Piața din România au desemnat Ariel Grandios cel mai bun produs nou al anului, iar Ariel cel mai puternic brand.

Cum scot petele dificile și uscate, precum iarba, grăsimea sau transpirația?

Cu o singură capsulă Ariel Grandios, care integrează trei aditivi puternici pentru o triplă acțiune:

Îndepărtarea impecabilă a petelor: elimină chiar și petele dificile și uscate, precum cele de iarbă, grăsime sau transpirație, de la prima spălare.

Neutralizarea mirosurilor neplăcute: tehnologia Odor Defence elimină mirosurile persistente, în special din țesăturile sintetice și hainele de sport, lăsând în urmă o prospețime de lungă durată.

Intensificarea strălucirii hainelor: redă albul imaculat și strălucirea culorilor, făcând hainele să arate ca noi pentru mai mult timp.

Ce face capsula Ariel Grandios diferită?

Capsula are un design unic, care separă ingredientele active până în momentul spălării, pentru a le maximiza eficiența.

Mai am nevoie de aditivi pentru pete, mirosuri sau strălucire?

Nu mai este nevoie să adaugi alte produse. Ariel Grandios conține aditivi pentru curățarea petelor, eliminarea mirosurilor și intensificarea strălucirii hainelor albe și colorate. Asta înseamnă mai puține produse și mai puțini pași la fiecare spălare.

Ariel Grandios funcționează la 30 de grade?

Da. Pelicula inovatoare se dizolvă complet și rapid, chiar și în cicluri de spălare la 30°C, eliberând puterea de curățare exact acolo unde este nevoie.

Câte capsule pun pentru o mașină plină?

Una singură. O capsulă Ariel Grandios oferă o putere de curățare excepțională, echivalentă cu cea a două capsule Ariel Allin1 obișnuite. Formula ultra-concentrată este perfect adaptată pentru încărcături mari (peste 5 kg, până la 9 kg) sau foarte murdare.

Este Ariel Grandios sigur pentru piele?

Produsele Ariel Grandios sunt testate dermatologic și sigure pentru piele atunci când sunt utilizate conform instrucțiunilor. Formulele noastre respectă standarde stricte de reglementare și sunt dezvoltate de peste 700 de experți pentru a asigura siguranța familiei dumneavoastră și a mediului.

De ce a fost ales Ariel Grandios cel mai bun produs nou al anului?

Pentru că a convins exact pe cei care văd zilnic ce ajunge în coșul de cumpărături. La Premiile PIAȚA 2026, Ariel Grandios a fost desemnat „Cel mai bun produs nou”, cu 45,8% din voturi, iar Ariel „Cel mai puternic brand”, cu 43,9%. La aceste categorii votează exclusiv retailerii, iar votul fiecăruia este ponderat după cota de piață.

Sfaturi rapide pentru cele mai bune rezultate

2.Folosește o singură capsulă, chiar și pentru încărcături mari sau foarte murdare. Așează capsula în cuva mașinii de spălat și apoi adaugă hainele.

3.Nu adăuga alți aditivi pentru pete, mirosuri sau strălucire: sunt deja în capsulă.

4.Alege 30°C: pelicula se dizolvă complet și rapid și la rece.

5.Păstrează capsulele în ambalajul original, închis, sus și departe de copii.

Întrebări frecvente

Ce este Ariel Grandios?

Cea mai puternică formulă Ariel sub formă de capsulă. O singură capsulă elimină petele dificile, neutralizează mirosurile neplăcute și intensifică strălucirea hainelor.

Elimină Ariel Grandios petele uscate?

Da. Elimină chiar și petele dificile și uscate, precum cele de iarbă, grăsime sau transpirație, de la prima spălare.

Ajută Ariel Grandios la mirosurile din hainele de sport?

Da. Tehnologia Odor Defence elimină mirosurile persistente, în special din țesăturile sintetice și hainele de sport, lăsând în urmă o prospețime de lungă durată.

Este potrivit Ariel Grandios pentru haine albe și colorate?

Da. Conține aditivi pentru intensificarea strălucirii hainelor albe și colorate.

P&G deservește consumatori oferind unul dintre cele mai puternice portofolii ce include branduri de încredere, de calitate și superioare precum Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene® și Tide®. Comunitatea P&G desfășoară operațiuni în aproximativ 70 de țări din întreaga lume. Vă rugăm să vizitați http://www.pg.com pentru noutăți și informații suplimentare despre P&G și brandurile sale.