Spune DA pentru Digitalizare! NTT DATA digitalizează cele mai mari companii din România, cu puterea SAP

Într-o economie unde eficiența și agilitatea decid succesul, digitalizarea nu mai este opțională. Campania „Da pentru Digitalizare” este un apel direct către companiile românești să adopte tehnologia care le poate transforma fundamental: sistemele SAP.

NTT DATA Romania este unul dintre cei mai importanți parteneri SAP de pe piața locală. În ultimii patru ani, compania a raportat o creștere de 12,4% pe segmentul SAP, peste media pieței IT. Portofoliul său include clienți precum Premier Restaurants, Romstal, Agricover, BCR Erste, Bilka, Tuborg, NOD, Gealan sau Terapia Cluj.

„Această performanță reflectă dedicarea noastră în furnizarea de soluții inovatoare, în special pentru clienții din retail, logistică și manufacturing. Cu o echipă de peste 300 de consultanți SAP, dintre care 70% sunt seniori, și cu o rată de succes de 100% în implementări, NTT DATA Romania garantează transformarea digitală pentru companiile locale”, afirmă Dragoș Cățoiu, Head of Go-To-Market, NTT DATA Romania.

Echipele NTT DATA implementează soluții SAP pentru companiile de top din România

Sistemele SAP Cloud ERP sunt standardul global pentru digitalizarea proceselor de business. Digitalizarea fără expertiză rămâne, însă, o formă fără fond. Aici intervine mix-ul dintre puterea SAP și experiența pe care se bazează echipele NTT DATA în implementarea soluțiilor ERP.

Ce poate face SAP pentru compania ta?

În retail , soluțiile SAP conectează vânzările online și offline și eficientizează lanțul de aprovizionare.

, soluțiile SAP conectează vânzările online și offline și eficientizează lanțul de aprovizionare. În logistică , optimizează fluxurile operaționale și aduc vizibilitate în timp real.

, optimizează fluxurile operaționale și aduc vizibilitate în timp real. În manufacturing , asigură control și transparență pe întreg procesul de producție.

, asigură control și transparență pe întreg procesul de producție. În energie și utilities, sprijină tranziția verde și utilizarea sustenabilă a resurselor.

Public Cloud sau Private Cloud – două drumuri clare

Un avantaj al SAP este flexibilitatea de a alege modelul potrivit pentru fiecare companie.

SAP S/4HANA Public Cloud: implementare rapidă, standardizată, cu modulele de bază (FI/CO/MM/SD) funcționale în doar câteva luni. Pachetele de servicii pornesc de la aproximativ 100.000 de euro, fiind o soluție accesibilă și scalabilă pentru companii care își doresc rezultate rapide.

SAP S/4HANA Private Cloud: adresată organizațiilor mari, cu procese complexe, care au nevoie de personalizare și integrare.

Această diferențiere le oferă companiilor din România libertatea de a alege între viteza și eficiența Public Cloud și controlul și flexibilitatea Private Cloud.

„SAP este baza pe care companiile își pot construi o afacere modernă și eficiente. un sistem flexibil, sigur și pregătit pentru creștere. Prin campania “Da pentru Digitalizare” invităm firmele din România să facă pasul spre viitor și să descopere cum tehnologia le poate simplifica procesele și sprijini dezvoltarea”, spune Doru Porfireanu, SAP Portfolio Manager, NTT DATA Romania.

Prin combinația dintre tehnologia SAP și expertiza locală a NTT DATA Romania, companiile au acum acces la soluții concrete de digitalizare, de la implementări rapide în Public Cloud la transformări complexe în Private Cloud.

Vrei să afli mai multe detalii? Perfect. Webinarul „Da pentru Digitalizare” programat pentru 16 octombrie, ora 15:00 se adresează liderilor de business și profesioniștilor care iau decizii strategice și vor să accelereze transformarea digitală a organizației lor. Descoperă cum SAP poate transforma compania ta într-un lider al pieței românești.

Înregistrează-te aici: DA pentru Digitalizare – Webinarul care îți arată cum să îți transformi afacerea acum | NTT DATA

Articol susținut de NTT DATA Romania