Cum s-a derulat a treia alertă cu bombă de pe Aeroportul Otopeni. Detalii despre situația zborului KLM cu destinația Tel Aviv

O aeronavă a companiei aeriene olandeze KLM, cu destinația Tel Aviv, a fost vizată de o alertă cu bombă și a fost supusă unui control pirotehnic pe Aeroportul Otopeni, unde avea o escală programată, a spus Serviciul Român de Informații. SRI a precizat ulterior că amenințarea s-a dovedit a fi falsă.

Deși SRI a afirmat, după o evaluare inițială, că alerta este un falsă, piloții cursei aeriene au cerut un control pirotehnic, dupa ce și-au consultat compania și având în vedere destinația, a precizat instituția.

Ulterior, SRI a anunțat că verificarea pirotehnică aeronavei a dus la concluzia că alerta este falsă.

Echipe de intervenție la aeronavă

La avionul companiei KLM au sosit echipe de intervenție, inclusiv de la SRI, după aterizarea la București, a scris site-ul specializat în știri din domeniul aviatic BoardingPass, pe surse, precizând însă că informația nu a fost confirmată oficial.

Aeronava trebuia să stea aproximativ 50 de minute pe Aeroportul Otopeni, pentru schimbarea echipajului de zbor, dar se află de aproape trei ore la sol, a scris BoardingPass în jur de miezul nopții. Conform site-ului, decolarea avionului spre Tel Aviv este programată în jurul orei 01:10.

Mai multe zboruri comerciale din Europa au fost vizate joi de amenințări cu bombă, fiind afectate curse ale unor companii ca Ryanair, LOT Polish Airlines, Wizzair, Finnair, Aer Lingus și Aegean Airlines.

În urmă cu două zile, alte șapte zboruri au fost vizate de alerte cu bombă. Atunci a fost vorba despre companiile Ryanair, LOT, Wizzair și SAS.

Alte două avioane care au aterizat joi pe Otopeni au fost vizate de alerte

SRI a anunțat în jurul prânzului că la Aeroportul Otopeni a fost instituită o celulă de criză după primirea unui mesaj privind o amenințare cu bombă într-o aeronavă care a aterizat la București, de la Milano.

„Turnul de control al Aeroportului Internațional «Henri Coandă» București a fost anunțat de către echipajul aeronavei Wizz sosită de la Milano, care a aterizat la ora 11:09, cu privire la o amenințare cu bombă, ocazie cu care la nivelul Aeroportului «Henri Coandă» s-a instituit celula de criză”, a declarat SRI la acel moment.

Cei 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului au fost debarcați și introduși în terminal, conform procedurilor specifice. Verificările făcute de echipa de pirotehniști a SRI au arătat că amenințarea fusese una falsă.

De o astfel de amenințare a fost vizat zborul Air Serbia ASL 102 Belgrad – București. Avionul a aterizat pe Aeroportul Otopeni la ora 15.20, anunța Compania Aeroporturi București într-un comunicat de presă.

„Verificarile au fost deja încheiate, nu au fost identificate elemente care să confirme existența unei amenințări reale”, au declarat autoritățile.

Pe durata verificărilor, traficul aerian pe aeroport s-a desfășurat în deplină siguranță, iar aeronavele au decolat și au aterizat conform planurilor de zbor.

FOTO: Elkamilo | Dreamstime.com