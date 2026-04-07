SRI: Nivelul de alertă teroristă în România e „albastru-precaut”. Ce înseamnă codul de culoare?

Suntem la al doilea nivel ca grad de periculozitate dintr-o scală de patru culori. SRI spune că în ultimii ani au interzis prezența în România a unor cetățeni care au legături cu grupări teroriste.

„Măsurile și activitățile specifice de prevenire derulate până în prezent permit menținerea nivelului de alertă teroristă la albastru-precaut”, a explicat Serviciul Român de Informaţii, la solicitarea HotNews, în contextul războiului din Iran.

„Albastru-precaut” e al doilea nivel, după nivelul care presupune riscuri minime pentru ţara noastră: „verde-scăzut”, explică Serviciul. În prezent, România ia în calcul riscul de producere a unui act de terorism.

Declarația Iranului unde apare numele României

„SRI acordă o atenţie deosebită dinamicii de securitate din Republica Islamică Iran şi a manierei în care aceasta poate avea impact asupra României”, arată Serviciul Român de Informaţii, într-un răspuns la solicitarea HotNews.

Redacţia a întrebat dacă SRI a reclasificat România ca posibilă ţintă pentru atacuri hibride, cibernetice, teroriste sau operațiuni proxy, după declaraţia purtătorului de cuvânt al MAE iranian, Esmaeil Bahaei, care afirma că folosirea bazelor din România de către SUA ar echivala, în viziunea Teheranului, cu participarea la agresiune.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat, pe 16 martie 2026, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei.

Cum evaluează SRI riscul de atacuri teroriste

Serviciul Român de Informaţii a explicat clasificarea-standard a ameninţărilor teroriste, stabilite prin Sistemul Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului (SNPCT), în funcţie de informaţiile de care serviciul dispune. Astfel, nivelul de alertă poate fi:

verde-scăzut – se instituie şi se menţine atât timp cât la nivel naţional nu există riscuri (sau dacă există, acestea sunt minime) de comitere a unui act de terorism;

albastru-precaut – se instituie şi se menţine atât timp cât, la nivel național, există risc de producere a unui act de terorism, dar probabilitatea de comitere a acestuia este scăzută;

portocaliu-ridicat – se instituie şi se menţine atât timp cât, la nivel național, există un risc semnificativ de producere a unui act de terorism, iar probabilitatea de comitere a acestuia este ridicată

roşu-critic – se instituie şi se menţine atât timp cât, la nivel național, există un risc iminent de producere a unui act de terorism. Acest nivel de alertă se poate institui atât în timpul săvârşirii, cât şi în urma săvârşirii unui act de terorism pe teritoriul României

Din 2004

România se află, în prezent, la nivelul „albastru-precaut”.

Potrivit SRI, nivelul „albastru-precaut” este a fost menţinut în România încă din 2004, cu excepţia unei perioade scurte – cu ocazia Summit-ului NATO de la Bucureşti –, când s-a decis ridicarea nivelului la „galben-moderat”, pe o perioadă de 30 de zile (aprilie 2008).

După ce este stabilit nivelul de alertă, intră în vigoare Sistemul Naţional de Alertă Teroristă (SNAT), prin care activităţile antiteroriste sunt planificate, iar mijloacele de prevenire, descurajare şi combatere a unor eventuale acte de terorism sunt adaptate necesităţilor, mai arată SRI în răspunsul său.

România a interzis accesul în ţară unor cetăţeni străini suspectați de terorism

„Încă de la debutul conflictului din Republica Islamică Iran, SRI, alături de instituţiile partenere, dar şi prin mecanisme de cooperare internaţională, s-a concentrat pe eventualele implicaţii pe profil antiterorist pe care războiul din Iran, precum şi reverberaţiile regionale şi internaţionale ataşate le pot avea la adresa României”, arată SRI în răspunsul transmis redacţiei.

De asemenea, SRI arată că, la nivelul Serviciului, prevenirea şi combaterea terorismului este asigurată de Brigata Antiteroristă, care are atribuţii şi în securizarea unor obiective diplomatice sau aviatice.

Astfel, instituţia susţine că, în ultimii ani, ca urmare a propunerii şi a informărilor formulate de SRI, România a interzis accesul pe teritoriul naţional pentru unii cetăţeni străini care aveau legături cu entităţi listate drept teroriste la nivelul UE, precum Hamas sau Hezbollah.

Declaraţia care a alertat România

Teheranul a avertizat că va reacționa pe plan politic și juridic după ce România a dat undă verde Statelor Unite pentru folosirea bazelor militare în operațiuni contra Iranului.

Serviciul Român de Informații are trei direcții principale de acțiune dacă România ajunge în vizorul Teheranului: contraspionajul, prevenirea unor posibile rețele teroriste și apărarea cibernetică a infrastructurilor critice, a explicat, pentru publicul HotNews, fostul ofiţer SRI Cristian Barna.