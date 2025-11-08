Stâlp de iluminat prăbușit pe un bulevard din București, după ce o șoferiță l-a lovit în plin cu mașina, iar apoi s-a răsturnat

Stâlp de iluminat prăbușit pe un bulevard din București, în urma unui accident de sâmbătă dimineață. Sursa Foto: Info trafic București Ilfov / Facebook

O mașină condusă de o femeie de 66 de ani a lovit sâmbătă dimineață un stâlp de iluminat public, iar după aceea s-a răsturnat pe plafon, pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, din Bucureşti, anunță Brigada Rutieră ca Capitalei. În urma accidentului, traficul a fost restricționat.

Accidentul a avut loc în jurul orei 07:00, pe bd. Constantin Brâncoveanu, din Sectorul 4.

„Din primele informații, conducătorul unui autovehicul, femeie în vârstă de 66 de ani, care se deplasa pe bd. Constantin Brâncoveanu dinspre str. Luică către șos. Olteniței a pierdut controlul asupra direcției de mers și a lovit un stâlp de iluminat public, iar după aceea s-a răsturnat pe plafon”, a transmis Brigada Rutieră.

În urma accidentului de circulație au rezultat exclusiv pagube materiale, context în care șoferița a fost îndrumată la sediul Biroului de Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor de constatare.

De asemenea, conducătoarea auto a fost testată cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0, precizează polițiștii.

Traficul rutier a fost restricționat pe banda I a bd-ului Constantin Brâncoveanu pentru îndepărtarea din partea carosabilă a stâlpului de iluminat.