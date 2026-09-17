Stânga suedeză a câștigat oficial alegerile și va prelua guvernarea. Actualul premier a demisionat. Există un semn de întrebare

Victoria coaliției de stânga în alegerile de duminică a fost primul pas. Acum, cele patru partide trebuie să se înțeleagă pentru a forma guvernul.

La patru zile după încheierea votului într-unul dintre cele mai strânse scrutinuri din istoria Suediei, numărarea s-a încheiat în sfârșit, confirmând victoria coaliției de centru-stânga și revenirea la guvernare a fostei prim-ministre Magdalena Andersson.

Partidul ei social-democrat a obținut, așa cum era de așteptat, cele mai multe locuri în parlamentul suedez cu 349 de membri, dar ea va avea nevoie de sprijinul celorlalte trei partide din blocul de stânga pentru a obține majoritatea, potrivit Reuters.

Este vorba despre Verzi, Partidul de Stânga și Partidul de Centru.

Problema coaliției

Acest lucru s-ar putea dovedi dificil, întrucât doi dintre acești potențiali aliați sunt în conflict: Partidul de Stânga a stabilit ca condiție prezența unor miniștri ai săi în guvern – iar Partidul de Centru, de orientare liberală, afirmă că nu poate accepta acest lucru.

Discuțiile pentru formarea unui nou guvern vor dura probabil câteva săptămâni. Cel mai devreme, un nou prim-ministru poate fi investit pe 29 septembrie.

Cu excepția unei eșuări improbabile a acestor negocieri, rezultatul anunță sfârșitul speranțelor conservatorului Ulf Kristersson de a-și păstra funcția de prim-ministru.

Conform rezultatului final al numărării voturilor, blocul de stânga al lui Andersson a obținut 176 de locuri, față de cele 173 ale lui Kristersson.

Premierul conservator a demisionat

Prim-ministrul Ulf Kristersson, liderul partidului Moderat, și-a anunțat joi demisia.

„Acum, președintele Parlamentului va conduce următorii pași în vederea formării unui nou guvern. Pentru ca acest proces să poată începe imediat, solicit prin prezenta să fiu eliberat din funcția de prim-ministru”, a scris el într-un mesaj postat pe X.

Rezultatul final încheie de asemenea o campanie electorală dezastruoasă pentru Democrații Suedezi, aliații de extremă dreapta ai lui Kristersson, care sperau să intre oficial la guvernare pentru prima dată, după ce timp de patru ani au sprijinit executivul lui Kristersson din parlament.

Partidul a pierdut în schimb voturi, locuri în parlament și influență.

Promisiunile stângii

Este puțin probabil ca rezultatul alegerilor să schimbe cursul poziției pro-occidentale și pro-Ucraina a Suediei, iar impactul acestuia asupra politicii de imigrație și a celei economice rămâne neclar.

Lidera stângii, Andersson, le-a promis alegătorilor creșterea cheltuielilor pentru protecția socială, un sistem fiscal mai echitabil și o prioritate acordată coeziunii sociale.

Însă, în timp ce Partidul Verde și Partidul de Stânga doresc ca cei bogați să contribuie mai mult, Partidul de Centru se opune introducerii unui impozit pentru miliardari.

Un nou guvern de stânga ar putea să anuleze unele reforme privind șederea permanentă, reîntregirea familiei și migrația forței de muncă.

Dar este puțin probabil ca social-democrații să relaxeze serios regulile privind imigrația, așa cum au susținut în campanie Partidul de Stânga și Partidul Verde, Andersson afirmând că Suedia trebuie să-și mențină linia dură.