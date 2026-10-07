Start în noua ediție a concursului Gala Premiilor pentru un Mediu Curat

ECOTIC anunță deschiderea înscrierilor pentru cea de-a XVIII-a ediție a concursului Gala Premiilor pentru un Mediu Curat, un demers cu tradiție dedicat recunoașterii și promovării inițiativelor care produc schimbări pozitive pentru mediu și comunități locale.

Organizațiile, companiile, instituțiile și unitățile de învățământ care au implementat proiecte relevante sunt invitate să intre în competiție și să își facă cunoscute rezultatele, impactul și exemplele de bună practică.

De asemenea, orice persoană poate nominaliza un proiect care i-a atras atenția și pe care îl consideră un exemplu valoros de implicare pentru mediu și comunitate.

Înscrierile și nominalizările se realizează până la 25 noiembrie, prin formularul dedicat disponibil pe www.premiilepentrumediucurat.ro

Patru premii vor fi acordate în cadrul concursului

În ediția din acest an vor fi acordate patru premii, grupate în două categorii:

Categoria PROIECTE – două premii pentru inițiative care generează impact în domeniul protecției mediului, sustenabilității și responsabilității față de resurse. Proiectele din această categorie pot fi dezvoltate de companii, ONG-uri și instituții publice.

– două premii pentru inițiative care generează impact în domeniul protecției mediului, sustenabilității și responsabilității față de resurse. Proiectele din această categorie pot fi dezvoltate de companii, ONG-uri și instituții publice. Categoria INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT – două premii pentru proiecte prin care elevii și cadrele didactice se implică activ, alături de comunitățile școlare, în educația pentru mediu și în acțiuni concrete.

Prin această structură, Gala Premiilor pentru un Mediu Curat își propune să ofere vizibilitate atât proiectelor dezvoltate de organizații și instituții, cât și inițiativelor educaționale care formează comportamente responsabile și implică noile generații în protejarea mediului.

Un premiu special se acordă celui mai bun jurnalist de mediu al anului, desemnat în cadrul concursului național „Jurnalism pentru un mediu curat”, organizat de ECOTIC și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR).

Un proiect bun merită să fie cunoscut

Concursul urmărește să aducă în atenția publicului proiecte care pot inspira și alte organizații, școli sau comunități. Este încurajată înscrierea inițiativelor care pot demonstra rezultate și o contribuție reală la protejarea mediului, indiferent dacă impactul lor este local, regional sau național.

„Lansăm o nouă ediție a concursului Gala Premiilor pentru un Mediu Curat pentru a promova și premia proiectele anului 2026 dedicate protecției mediului și utilizării eficiente a resurselor, în contextul tranziției României la economia circulară”, declară Valentin Negoiță, președinte ECOTIC.

Ediția a XVIII-a Galei Premiilor pentru un Mediu Curat este susținută de: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Coaliția pentru Economia Circulară (CERC), Info Cons, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, APDETIC, ECSR.ro, Radio România Cultural, RFI România, Ateliere Fără Frontiere și Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării (CLCC).

Articol susținut de ECOTIC