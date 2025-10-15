StartupCafe.ro: Business CheckIn. Antreprenoarea din București care transformă comunicarea medicilor și luptă împotriva dezinformării

Angelica Bolocan (foto) a ales să facă pasul către antreprenoriat acum doi ani și jumătate. A fondat Affective, o agenție de marketing dedicată exclusiv industriei de sănătate, prin care și-a propus să schimbe modul în care se face comunicare în acest domeniu: mai clar, mai empatic și mai responsabil. Agenția fondată de antreprenoarea cu peste 13 ani de experiență în comunicarea medicală oferă un portofoliu larg de servicii: branding și identitate, strategie de creștere și concepte creative, marketing digital, influencer marketing, creare de conținut, organizare de evenimente, relații publice și, nu în ultimul rând, managementul crizelor.

Pentru a-și consolida abilitățile antreprenoriale și a-și organiza mai bine businessul, Angelica a participat la programul ”Avânt în antreprenoriat” de la BT Stup. Programul i-a oferit atât instrumente practice pentru gestionarea financiară și strategică a afacerii ei, cât și acces la o comunitate de antreprenori aflați în etape similare de business.

Citește continuarea articolului pe startupcafe.ro

Articol susținut de BT Stup