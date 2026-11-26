Călin Merge (foto) a practicat judo timp de aproape 17 ani, însă o accidentare l-a determinat să-și îndrepte atenția către o altă pasiune, arta. În 2018, a pus bazele propriului salon de tatuaje, Dark Weapons Tattoo, în Oradea. Astăzi, Călin este artist tatuator și trainer în domeniu și spune că disciplina și perseverența cultivate în anii de sport de performanță l-au ajutat și în antreprenoriat, mai ales în momentele în care s-a gândit să renunțe.

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Articol susținut de BT Stup