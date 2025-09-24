StartupCafe.ro: Business CheckIn. Cristina a renunțat la jobul din IT și și-a deschis afacere cu produse pentru… „vrăjitoare”

A renunțat la liniile de cod pentru a lansa o afacere cu „magie”. Cristina Alecu, o tânără de 29 de ani din București, a lăsat cariera din IT pentru a deschide un magazin dedicat „vrăjitoarelor” și pasionaților de spiritualitate. Miss Tic, așa cum și-a numit businessul, nu este doar un loc unde găsești lumânări, bețișoare parfumate sau cărți de tarot, ci o comunitate în care clienții vin să caute liniște, inspirație și… un strop de mister.

Decizia de a schimba radical direcția profesională a venit în pandemie, când antreprenoarea și-a dat seama că își dorește mai mult decât un job stabil: voia să construiască un spațiu unde pasiunea ei pentru filme cu vrăjitoare și lumea mistică să prindă viață. Așa a ajuns să deschidă un magazin în București, cu atmosferă cozy, unde oamenii uită de stresul cotidian și intră într-o altă lume.

