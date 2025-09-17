StartupCafe.ro: Business CheckIn. Doi antreprenori și-au dat seama la propria nuntă că vor să-și deschidă o afacere

Dintr-o pasiune descoperită la propria nuntă, Alexandra Stana (foto) și soțul ei au pus bazele unei afaceri care astăzi dă culoare evenimentelor din Sălaj și județele învecinate. D3COR.ro a luat naștere în 2024 ca o afacere de familie, în care ideile creative ale Alexandrei se completează cu îndemânarea tehnică a soțului ei. Împreună, cei doi aduc la viață decoruri personalizate, amenajează photo cornere inedite și pun la dispoziție logistică pentru evenimente de amploare, de la litere luminoase la corturi premium.

Un pas important în dezvoltarea D3COR a fost accesarea unei finanțări de la BT Mic. Prin acest sprijin, cei doi antreprenori au reușit să investească rapid într-o mașină mai mare și în recuzită premium, ceea ce le-a permis să gestioneze evenimente mai complexe și să își extindă aria de activitate.

Citește continuarea articolului pe startupcafe.ro

Articol susținut de BT Stup