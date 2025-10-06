StartupCafe.ro: VIDEO INTERVIU StartupCafe.ro. Răzvan Gălățanu, goodwill consulting; “S-ar putea să fie una dintre ultimele oportunități atât de favorabile firmelor”

Linia de finanțare destinată microîntreprinderilor, din cadrul Programului de Tranziție Justă, prin care antreprenorii pot obține granturi de câte 50.000-300.000 EUR, ar putea fi una dintre ultimele oportunități de finanțare atât de favorabile firmelor românești, a declarat consultantul Răzvan Gălățan, director operațional al companiei de consultanță în accesarea fondurilor europene Goodwill Consulting.

Prezent la conferința StartupCafe.ro „De la idee la 300.000 EUR finanțare”, Răzvan a precizat că echipele Goodwill Consulting vor mai semna, până pe 31 octombrie 2025, contracte de consultanță cu microîntreprinderile care doresc fondurile europene PTJ, în condițiile în care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) menține deschisă sesiunea de înscrieri la finanțare până pe 30 noiembrie 2025.

