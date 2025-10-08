StartupCafe.ro: VIDEO. „Niciodată să nu te uiți la ziua de mâine, ci să te uiți la ziua de poimâine.” Sorin Nicolau, fondator al afacerii cu încălțăminte Lenox Prod, sfaturi pentru antreprenori

Sorin Nicolau, absolvent de chimie alimentară devenit producător de încălțăminte pentru protecția muncii, și-a început afacerea Lenox Prod și a depus primul proiect pentru fonduri europene acum 15 ani, iar până astăzi a strâns finanțări de aproape 15 milioane EUR. Antreprenorul a discutat, într-un interviu acordat publicației StartupCafe.ro la conferința „De la idee la 300.000 EUR finanțare”, despre primul său proiect, provocări și a dat câteva sfaturi pentru firmele la început de drum care vor să acceseze banii europeni.

Fondatorul Lenox Prod susține că este, poate, unul dintre cei mai vechi clienți ai firmei de consultanță Goodwill Consulting, cu ajutorul cărora a strâns „fonduri de la 50.000 de euro până la 3 milioane de euro. În total, cred că au fost în jur de 15 milioane de euro”.

Citește continuarea articolului pe startupcafe.ro

Articol susținut de Goodwill Consulting