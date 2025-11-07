Donald Trump anunță, la întâlnirea cu Viktor Orban, că ia în calcul să facă o excepție pentru Ungaria de la sancțiunile asupra petrolului rusesc

Președintele SUA, Donald Trump, îl salută pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, înaintea întâlnirii lor, la Casa Albă din Washington, pe 7 noiembrie 2025. FOTO: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, l-a primit vineri la Casa Albă pe premierul ungar Viktor Orban pentru a discuta despre dependența Ungariei de petrolul rusesc, într-un moment în care Trump depune eforturi pentru a determina mai multe țări să renunțe la acesta, scriu Reuters, Sky News și The Guardian.

Orban, un aliat de lungă durată al lui Trump, a sosit la Casa Albă vineri la prânz (ora SUA) pentru prima sa întâlnire bilaterală cu Trump de când liderul republican și fostul om de afaceri din New York a revenit la putere, în luna ianuarie.

Cei doi lideri au opinii similare în ceea ce privește poziția anti-imigrație, dar subiectul petrolului rusesc este un punct sensibil în relația lor. Trump a insistat ca țările europene să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, ca o modalitate de a opri finanțarea Moscovei pentru războiul său dus în Ucraina.

Ungaria și-a menținut dependența de energia rusă de la începutul conflictului din Ucraina, în 2022, ceea ce a stârnit critici din partea mai multor aliați din Uniunea Europeană și NATO.

Oficialii maghiari au declarat în perioada premergătoare întâlnirii că Orban intenționează să discute o cale către o întâlnire între SUA și Rusia și să solicite scutiri de la sancțiunile energetice ale Washingtonului.

Trump a a spus luna trecută că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în capitala Ungariei, Budapesta, dar întâlnirea a fost suspendată după ce Rusia a respins un armistițiu.

„Toate negocierile diplomatice sunt dificile, dar mă aștept la o negociere prietenoasă și ușoară”, a declarat Orban pentru mass-media de stat maghiară înaintea întâlnirii, când a fost întrebat dacă se așteaptă la discuții dificile privind scutirile de sancțiuni pentru companiile petroliere ruse.

Agenția de știri de stat MTI a relatat că, în timpul zborului său către Washington, Orban a calificat subiectul sancțiunilor energetice drept „serios” și a spus că „miza este mare”, deși nu se așteaptă ca discuțiile cu Trump pe această temă să fie dificile.

„Îl cunosc pe președinte, el mă cunoaște, cunoaștem subiectul, trebuie pur și simplu să ajungem la un acord”, a declarat Orban, potrivit MTI.

Cei doi lideri intenționează, de asemenea, să discute modalități de cooperare economică mai strânsă între Statele Unite și Ungaria. Casa Albă a precizat că liderii vor discuta „domenii de interes reciproc” și a sugerat că ar putea rezulta unele acorduri.

„Poporul american se poate aștepta la mai multe acorduri avantajoase în urma vizitei prim-ministrului Orban, care vizează diverse industrii”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Liderul maghiar, care are în față alegeri în 2026, a cultivat o relație personală puternică cu Trump de-a lungul anilor, deși există tensiuni, precum politicile pro-China ale lui Orban.

Trump îl laudă pe „specialul” Orban

Donald Trump a făcut primele declarații despre întâlnirea cu Viktor Orban, în Sala Cabinetului de la Casa Albă, după ce l-a întâmpinat pe premierul ungar.

„A făcut o treabă fantastică, este un om foarte puternic în țara sa, dar este și iubit”, a spus Trump. „Conduce o țară cu adevărat minunată”, a precizat liderul american.

Trump a continuat descriindu-l pe Orban drept o „persoană specială” și a confirmat că cei doi vor discuta despre războiul din Ucraina, precum și despre energie.

„Vreau doar să-i urez bun venit acestei persoane cu adevărat bune, este un lider extraordinar”, a adăugat președintele american.

Orban: Războiul din Ucraina este „cea mai importantă problemă pentru noi”

„Motivul pentru care ne aflăm aici este acela de a deschide un nou capitol în relațiile bilaterale dintre Statele Unite și Ungaria”, a afirmat liderul ungar, după ce a fost invitat de Trump să ia cuvântul în sala de ședințe a Cabinetului.

Orban a spus apoi că războiul din Ucraina este „cea mai importantă problemă pentru noi”.

„Am dori să discutăm cu dumneavoastră despre modul în care putem contribui la eforturile dumneavoastră de pace”, a adăugat premierul ungar..

Trump „ia în considerare” acordarea unei derogări Ungariei în ceea ce privește achiziționarea de petrol rusesc

Imediat ce a fost deschisă sesiunea de întrebări, Donald Trump a fost întrebat dacă este pregătit să acorde Ungariei o derogare în ceea ce privește achiziționarea de petrol rusesc.

Țițeiul rusesc este singurul domeniu major în care aliații Trump și Orban au opinii divergente, președintele SUA îndemnând Europa în repetate rânduri să pună capăt dependenței sale de Moscova în ceea ce privește energia. Însă Budapesta s-a opus planurilor Comisiei Europene de a elimina treptat importurile de gaz rusesc până la sfârșitul anului 2027.

Luna trecută, Trump le-a spus reporterilor că Orban a „solicitat o derogare” pentru achiziționarea de petrol rusesc.

„Analizăm această chestiune”, a afirmat vineri seară președintele american, în timpul conferinței de presă.

„Este foarte dificil pentru el (Viktor Orban, n.r.) să obțină petrol și gaze din alte zone… nu au mare, nu au porturi, așa că au o problemă dificilă. Când te uiți la ce s-a întâmplat cu Europa, multe dintre aceste țări nu au aceste probleme, dar altele cumpără mult petrol și gaze din Rusia și, după cum știu și ele, eu sunt foarte deranjat de acest lucru”, a arătat Trump.

Orban a precizat și el că petrolul va fi „una dintre problemele de astăzi” în cadrul discuțiilor sale cu Trump.

Liderul de la Budapesta a menționat că va „explica clar care ar fi consecințele pentru poporul maghiar și pentru economia maghiară dacă nu ar primi petrol și gaze din Rusia”.

„Suntem aprovizionați prin conducte, nu este o problemă ideologică sau politică, este o realitate fizică, deoarece nu ne permitem”, a explicat el.

Un jurnalist american l-a contrazis pe Orban, spunând că o conductă din Croația ar fi suficientă pentru a acoperi nevoile energetice ale Ungariei, dar premierul ungar a răspuns că există o diferență între conductele pentru petrol și cele pentru gaz.

Întrebat de un jurnalist maghiar despre legătura dintre Orban și Trump ca lideri conservatori, Trump a spus despre premierul ungar: „Este respectat de toată lumea și apreciat de unii – și vă pot spune că eu îl și apreciez și îl respect… de aceea va avea rezultate foarte bune la alegerile viitoare”.