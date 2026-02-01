Statele Unite au aprobat vânzări militare de peste 6,5 miliarde de dolari către Israel

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri mai multe contracte de armament către Israel, cu o valoare totală care depăşeşte 6,5 miliarde de dolari, potrivit Pentagonului.

Primul contract prevede o potenţială vânzare de vehicule tactice uşoare Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) şi echipamente asociate, în valoare estimată de 1,98 miliarde de dolari, AM General LLC fiind contractor principal, relatează agențiile Reuters și News.ro.

Un al doilea pachet de echipamente, evaluat la 3,8 miliarde de dolari, include elicoptere de atac AH-64E Apache, furnizate de Boeing şi Lockheed Martin.

Al treilea contract militar aprobat are o valoare de 740 milioane de dolari, detaliile nefiind precizate în comunicatul Pentagonului.

Aprobările marchează o nouă rundă de sprijin militar american pentru Israel, în contextul tensiunilor regionale persistente şi al eforturilor Washingtonului de a-şi consolida alianţele de securitate din Orientul Mijlociu.