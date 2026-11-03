Statele Unite au lovit o țintă iraniană fără să anunțe apoi, cum făceau de regulă. Ce se știe la acest moment

Statele Unite au efectuat atacuri asupra insulei iraniene Qeshm din Strâmtoarea Ormuz, a declarat luni pentru Reuters un oficial american.

Atacurile, despre care a scris și „Wall Street Journal”, par să fi fost de amploare limitată și nu au reprezentat o reluare a operațiunilor militare de amploare, a precizat sursa agenției internaționale de presă.

Un alt oficial a afirmat că atacurile au constituit măsuri defensive împotriva iranienilor care foloseau rachete sol-aer împotriva obiectivelor americane.

Pentagonul a redirecționat solicitarea de declarații către Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), care coordonează forțele americane din Orientul Mijlociu. CENTCOM nu a răspuns la întrebări.

Situația este neobișnuită, în condițiile în care, de când a început războiul contra Iranului, Comandamentul Central al SUA a anunțat prin comunicate și postări loviturile desfășurate.

Luni dimineață, agenția de presă de stat iraniană IRNA a confirmat că au avut loc mai multe explozii pe insula Qeshm.

La ce au răspuns forțele americane

WSJ a scris că atacul a fost doar cel mai recent dintr-o serie de lovituri efectuate de Washington în ultimele săptămâni.

Fox News a afirmat, citând oficiali americani, că atacurile au fost defensive și au fost efectuate ca răspuns la faptul că Iranul a tras asupra unui avion american.

În ultimele săptămâni, președintele Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că ar putea relua atacurile asupra Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, care au avut loc marți.

Însă, după un discurs ținut luni la Lincoln Memorial Reflecting Pool, el a dat de înțeles că s-ar putea să-și fi schimbat părerea.

Un acord este departe, în ciuda eforturilor diplomatice intense

Iranul și Statele Unite sunt departe de a ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului, a declarat marți pentru Reuters un înalt oficial iranian, adăugând că Teheranul nu va accepta „pretențiile excesive” ale Washingtonului.

Declarația vine într-un moment în care se intensifică eforturile diplomatice, Qatarul jucând rolul de intermediar-cheie, pentru a preveni o eventuală revenire la conflictul activ după alegerile de la jumătatea mandatului.

Negociatorul-șef iranian în cadrul discuțiilor cu Statele Unite, Mohammad Bagher Ghalibaf, a spus, tot marți, că mingea se află acum în terenul Washingtonului pentru a „evita războiul”.

„Țările din regiune trebuie să știe că (…) Republica Islamică Iran este pregătită de luptă, cu degetul pe trăgaci”, a declarat el într-un discurs difuzat de televiziunea de stat.

„Mingea este acum în terenul Statelor Unite pentru a evita războiul”, a adăugat el, potrivit France Presse.