Statele Unite au oprit „Loteria Vizelor”

Secretarul Departamentului Securității Interne al SUA, Kristi Noem, a declarat că a dat instrucțiuni Serviciului de Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS) să suspende programul DV1, cunoscut și sub numele de Loteria Vizelor, transmite Reuters.

Programul de vize pentru imigranți (DV Program) pune la dispoziție până la 50.000 de vize de imigrare pe an, selectate aleatoriu dintre toate cererile depuse de persoane provenite din țări cu rate scăzute de imigrare în Statele Unite, potrivit site-ului USCIS.

„Loteria Vizelor” este administrat de Departamentul de Stat al SUA (DOS).

Majoritatea câștigătorilor la loterie locuiesc în afara Statelor Unite și imigrează prin procesare consulară și eliberarea unei vize de imigrant.

Există, totuși, un număr mic de câștigători ai loteriei în fiecare an care, la momentul „câștigării loteriei”, locuiesc în Statele Unite cu statut de non-imigrant sau alt statut legal.