Statele Unite impun sancțiuni împotriva raportoarei speciale a ONU pentru teritoriile palestiniene

Șeful diplomației americane Marco Rubio a anunțat miercuri că Statele Unite vor impune sancțiuni împotriva raportoarei speciale a ONU pentru teritoriile palestiniene, Francesca Albanese, transmite AFP.

Marco Rubio a acuzat, într-o postare pe X, „eforturi ilegitime și rușinoase (ale raportoarei Francesca Albanese) menite să incite Curtea Penală Internațională să ia măsuri contra unor responsabili, companii și lideri americani și israelieni”.

Today I am imposing sanctions on UN Human Rights Council Special Rapporteur Francesca Albanese for her illegitimate and shameful efforts to prompt @IntlCrimCourt action against U.S. and Israeli officials, companies, and executives. Albanese’s campaign of political and economic…

Într-un discurs adresat joia trecută Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, raportoarea specială a ONU pentru teritoriile palestiniene, Francesca Albanese, a declarat că „situația din teritoriul palestinian ocupat este apocaliptică”, scrie Agerpres. „Israelul este responsabil pentru unul dintre cele mai crude genocide din istoria modernă”, a adăugat ea, într-un discurs întâmpinat cu aplauze din partea Consiliului la Geneva.

Albanese, care face parte din zecile de experți independenți mandatați de ONU pentru a documenta abuzurile din întreaga lume, a prezentat cel mai recent raport al său, în care a menționat peste 60 de companii despre care ea a spus că au fost implicate în sprijinirea coloniilor israeliene și a acțiunilor militare ale Israelului în Gaza.

Misiunea diplomatică a Israelului la Geneva a declarat la începutul săptămânii trecute că cel mai recent raport al lui Albanese este „nefondat din punct de vedere juridic, defăimător și un abuz flagrant al funcției sale”.

"One people enriched, one people erased."



The Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, @FranceskAlbs, presented her report "From economy of occupation to economy of genocide" to the @UN Human Rights Council.#HRC59 pic.twitter.com/vtmfmaLK9n