Statele Unite nu au decât de pierdut: Fără „acțiuni urgente”, vor fi în aceeași situație ca în timpul crizei Covid

Turiști fotografiați în fața Bursei de la New York, FOTO: Richard Levine / Alamy / Profimedia Images

Pierderea veniturilor din turismul american este evidentă. Din cauza administrației Trump, în principal, scrie La Libre Belgique.

După cum au arătat mai multe analize recente, turiștii au ajuns să evite Statele Unite, iar acest lucru ar putea provoca prejudicii importante economiei americane.

Cel mai recent studiu de impact economic publicat marți de World Travel and Tourism Council (W.T.T.C.), un forum american dedicat industriei călătoriilor și turismului, afirmă că „America este pe cale să piardă aproape 12,5 miliarde de dolari din cheltuielile internaționale pentru călătorii în acest an, ajungând sub 169 de miliarde de dolari față de 181 de miliarde în 2024”.

Aceasta ar reprezenta o scădere de 22,5% față de vârful cheltuielilor internaționale în Statele Unite, stabilit la 217,4 miliarde de dolari în 2019, ultimul an înaintea izbucnirii pandemiei de COVID-19.

„Vecinii noștri mexicani și canadieni nu mai călătoresc la noi”, observă Julia Simpson, președinta W.T.T.C., într-o declarație preluată de The New York Times.

Citește și Un exod discret al canadienilor a început să afecteze statele însorite din SUA

Îngrijorări legate de obținerea vizelor pentru SUA

Simpson subliniază că trebuie spus că turismul american este în declin din cauza măsurilor represive împotriva imigrației, a taxelor vamale și a declarațiilor controversate ale administrației Trump.

„Mai este și problema vizelor. Neștiind dacă turiștii le pot obține, domnește teama de a fi arestat accidental”, mai afirmă președinta organizației de călătorii și turism.

În timp ce Statele Unite înăspresc politicile de imigrație și verifică strict vizitatorii la granițe, alte țări, precum China, relaxează cerințele pentru obținerea vizelor, cu scopul de a încuraja turismul internațional.

Simpson afirmă că „fără acțiuni urgente pentru a restabili încrederea călătorilor internaționali, ar putea dura câțiva ani până când Statele Unite vor reuși măcar să revină la nivelurile de cheltuieli ale vizitatorilor internaționali de dinaintea pandemiei”.

SUA, singura țară care se pregătește de un declin al turismului

Jucătorii din sector consideră că situația este deja gravă și că administrația Trump continuă să descurajeze călătorii străini. Interviuri realizate de marile agenții de presă internaționale arată că un procent semnificativ de călători internaționali văd acum SUA ca o țară „neprimitoare” sau chiar „periculoasă”.

Dintre cele 184 de țări analizate în studiul de impact realizat de W.T.T.C., Statele Unite sunt singura care ar urma să înregistreze o scădere a numărului de vizitatori internaționali în 2025.

„În timp ce alte națiuni întind covorul roșu, guvernul SUA afișează semnul ‘închis’,” a declarat deplâns Simpson.

„Sunt destul de sigură că președintele Trump, având experiență în domeniul ospitalității, înțelege că turiștii vor doar să vină, să se bucure de această țară frumoasă, de oameni și de istorie, și apoi să se întoarcă acasă”, a mai spus ea. „Nu vor să se stabilească aici”, a conchis aceasta.