Statele Unite nu vor impune taxe vamale asupra aurului, anunță Trump

Președintele SUA Donald Trump a anunțat luni că aurul nu va fi supus noilor taxe vamale americane, după ce un document oficial a generat confuzie săptămâna trecută și a dus prețul metalului prețios la un nivel record, relatează AFP.

„Un comunicat al lui Donald J. Trump, președintele Statelor Unite ale Americii: aurul nu va fi supus taxelor vamale!”, a scris liderul de la Casa Albă pe platforma sa Truth Social.

Prețul aurului a atins un nou record la sfârșitul săptămânii trecute, investitorii fiind îngrijorați că lingourile vor fi în cele din urmă afectate de taxele vamale impuse de președintele american.

Conform unei actualizări a autorităților vamale americane, detaliată într-un document datat 31 iulie dar făcut public vineri, lingourile de aur de un kilogram și cele de 100 de uncii (2,83 kg) erau clasate ca fiind supuse taxelor vamale, în timp ce investitorii credeau că sunt exceptate.

Casa Albă a anunțat ulterior că intenționează să „publice în viitorul apropiat un decret pentru a clarifica informațiile eronate privind taxarea lingourilor de aur și a altor produse specializate”, potrivit declarațiilor unui oficial pentru AFP.

Oficialul citat nu a precizat însă dacă acest lucru înseamnă că lingourile vor rămâne scutite de taxe.