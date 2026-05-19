Statele Unite prelungesc exceptarea de la sancţiuni a petrolul rusesc de pe mare

Statele Unite continuă să suspende sancţiunile care vizează petrolul rusesc de pe nave aflate pe mare, a anunţat luni un ministru al lui Donald Trump, o măsură care, potrivit Washingtonului, este menită să reducă presiunea asupra pieţei hidrocarburilor în contextul blocării Strâmtorii Ormuz, scrie AFP.

Această exceptare „temporară de 30 de zile” are scopul de a „permite celor mai vulnerabile ţări” să importe acest petrol, a explicat pe platforma X secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent.

.@USTreasury is issuing a temporary 30-day general license to provide the most vulnerable nations with the ability to temporarily access Russian oil currently stranded at sea.



This extension will provide additional flexibility, and we will work with these nations to provide… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 18, 2026

Washingtonul, care de obicei împiedică tranzacțiile care implică petrolul rusesc, a introdus în luna martie această derogare pentru a încerca să tempereze explozia prețurilor provocată de războiul din Orientul Mijlociu.

Derogarea fusese deja prelungită și în aprilie.

„Această licenţă generală va ajuta la stabilizarea pieţei fizice a ţiţeiului şi la asigurarea faptului că petrolul ajunge în ţările cele mai vulnerabile din punct de vedere energetic”, a continuat Scott Bessent.

Potrivit oficialului american, măsura va împiedica totodată ca acest petrol să se îndrepte spre China, care „își constituie stocuri la preț redus”.

Sancțiunile americane aveau ca scop să taie această sursă de finanţare pentru guvernul rus, ca represalii pentru invadarea Ucrainei.

Pieţele globale de energie au fost perturbate după lansarea de către Statele Unite şi Israel a unei ofensive comune împotriva Iranului, la sfârşitul lunii februarie.

Teheranul controlează Strâmtoarea Ormuz, folosind-o ca pârghie strategică. Navele tranzitează în prezent strâmtoarea într-un număr foarte mic.