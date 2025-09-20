Statele Unite suspendă vânzarea unor sisteme de armament către aliații europeni. Sistemul de apărare antiaeriană Patriot, printre echipamentele vizate

Statele Unite au început să suspende vânzarea unor sisteme de armament, inclusiv a sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, către aliații europeni, invocând stocurile limitate și necesitatea de a prioritiza cerințele propriei armate, relatează TVPWorld.

Potrivit publicației The Atlantic, schimbarea a apărut prima dată în timpul negocierilor cu Danemarca pentru achiziția de sisteme de apărare aeriană. După săptămâni de discuții cu furnizori americani și francezi, Pentagonul și-a retras brusc oferta privind sistemele Patriot.

Ulterior, Copenhaga a semnat un contract de 9,1 miliarde de dolari cu un consorțiu franco-italian.

Potrivit oficialilor americani, adjunctul șefului Pentagonului, Elbridge Colby, a cerut Departamentului de Stat să blocheze vânzarea, argumentând că aceste sisteme, aflate în număr limitat, trebuie rezervate pentru nevoile interne.

De atunci, Pentagonul a identificat și alte tipuri de armament cu disponibilitate limitată și se pregătește să oprească exporturile, însă amploarea și durata suspendării rămân neclare.

Armele destinate Ucrainei, acoperite printr-un program separat, nu sunt afectate.

Colby a susținut că Statele Unite trebuie să își facă rezerve de sisteme critice în pregătirea unui potențial conflict cu China, o viziune aliniată cu prioritățile de apărare „America First” ale administrației.

Surse citate de The Atlantic au declarat că SUA dețin în prezent doar aproximativ un sfert din bateriile Patriot necesare pentru planificarea operațională.

Colonelul în retragere al Marinei, Mark Cancian, a avertizat că suspendarea implică atât riscuri strategice, cât și politice pentru aliații NATO, mulți dintre aceștia având arsenalele epuizate după livrările către Ucraina. „Punem presiune pe europeni să trimită echipamente Ucrainei și apoi le refuzăm instrumentele necesare pentru a-și reface propriile capacități de apărare”, a spus Cancian.

Această politică are și consecințe economice, putând reduce veniturile companiilor americane de apărare, în timp ce creează oportunități noi pentru producătorii europeni, așa cum s-a văzut în recenta achiziție făcută de Danemarca.

Analiștii avertizează că această schimbare ar putea reprezenta o ruptură față de practica de decenii a Statelor Unite, prin care vânzările de armament sprijineau atât industria, cât și alianțele.