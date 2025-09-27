Statele Unite vor anula viza unui președinte pentru declarațiile „nesăbuite și incendiare” de vineri

Statele Unite vor revoca viza președintelui columbian Gustavo Petro pentru că „a îndemnat soldații americani să nu respecte ordinele și a incitat la violență” vineri, la New York, a anunțat Departamentul de Stat, potrivit Reuters.

„Vom revoca viza lui Petro din cauza acțiunilor sale nesăbuite și incendiare”, a comunicat Departamentul de Stat pe X.

Petro, aflat la New York pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite, a spus mulțimii adunate în fața sediului ONU: „Le cer tuturor soldaților armatei Statelor Unite să nu îndrepte armele către oameni. Nu ascultați ordinele luiTrump. Ascultați ordinele umanității!”.

Petro en NY fue a la calle en una escena, la más ridícula posible, a decirle a la Fuerza Armada de Estados Unidos que no deben obedecer a Trump…



Deberían internarlo ya… en una clínica… pic.twitter.com/mALeCueSmb — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 26, 2025

Biroul său și Ministerul de Externe al Columbiei nu au răspuns imediat solicitărilor de declarații.

În discursul său de marți, adresat adunării globale, Petro l-a atacat și pe Trump, afirmând că liderul american este „complice la genocidul” din Gaza și a cerut „urmărirea penală” pentru atacurile cu rachete ale SUA asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în apele Caraibelor.

Profilul lui Petro de pe rețelele sociale arăta vineri că acesta repostase mai multe clipuri video în care apărea vorbind la o adunare a protestatarilor pro-palestinieni din New York.

„Eliberați Palestina. Dacă Gaza cade, umanitatea moare”, a scris Petro într-o postare pe X.

Liderul columbian, un oponent vocal al războiului Israelului în Gaza, a suspendat exporturile de cărbune către Israel.