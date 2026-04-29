Statele Unite vor emite pașapoarte cu poza lui Trump

Departamentul de Stat al SUA a anunțat marți că va produce un număr de pașapoarte comemorative pe care va apărea figura lui Donald Trump, acesta fiind cel mai recent exemplu al practicii administrației de a include imaginea sau numele președintelui pe documente oficiale, transmite Reuters.

Pașapoartele vor fi lansate ca parte a sărbătorilor pentru cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență a SUA din iulie, a spus purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, într-un comunicat care nu menționează că pașapoartele vor conține imaginea lui Trump.

Ilustrațiile furnizate de Departamentul de Stat arată însă portretul lui Trump pe o pagină din interiorul pașaportului, vizavi de o imagine a semnării Declarației de Independență din 1776.

Pașaport cu figura lui Donald Trump.

„Aceste pașapoarte vor avea ilustrații personalizate și imagini îmbunătățite, păstrând în același timp aceleași caracteristici de securitate care fac din pașaportul american cel mai sigur document din lume”, a spus Pigott.

Nu este clar dacă cetățenii americani pot opta să nu primească pașaportul comemorativ, dar un oficial al Departamentului de Stat a spus că nu se va percepe nicio taxă suplimentară pentru a primi unul dintre pașapoartele comemorative din tirajul limitat.

Monetăria SUA a anunțat, de asemenea, planuri pentru o monedă de aur cu imaginea lui Trump, pentru a marca aniversarea fondării țării, iar Departamentul Trezoreriei a declarat că bancnotele vor purta semnătura lui Trump, fiind prima dată când un președinte în exercițiu semnează pe bancnote din Statele Unite.

De când s-a întors la putere la începutul anului trecut, numele Trump a fost atribuit unor clădiri importante din Washington, unei clase de nave de război ale Marinei, unui program de vize destinat străinilor cu venituri mari, unui site web guvernamental dedicat medicamentelor eliberate pe bază de rețetă, precum și unor conturi de economii federale pentru copii.

