„Statul are obligația de a nu-și abandona copiii”. Peste 300 de profesori și oameni de cultură semnează un apel comun către guvern

Creșterea numărului de elevi în clase, comasarea școlilor, reducerea de personal, mărirea normei didactice a profesorilor sunt măsuri pe care guvernul le-a luat pentru rezolvarea deficitului bugetar dar care au un mic impact financiar, dar produc mari probleme în sistemul de educație, transmit semnatarii petiției adresate guvernului condus de Bolojan, potrivit documentului obținut de HotNews.

Apelul, care a fost publicat prima dată de Edupedu, îi are printre autori pe profesorii Radu Vancu, Cornel Ban sau Claudiu Tufiș și a fost semnat de peste 300 de persoane printre care scriitorul Mircea Cărtărescu sau regizorul Radu Jude.

„Suntem solidari cu protestele și revendicările cadrelor didactice – educatori, învățători, profesori –, ale elevilor și ale studenților. Apărăm orice formă democratică prin care se cere respect pentru educație și considerăm că aceste demersuri trebuie susținute civic și social”, transmit semnatarii.

Ei cer guvernului să nu trateze școlile „ca pe niște resurse imobiliare și contabile” și avertizează că aceste măsuri „accentuează drumul unei privatizări a educației” și „va bloca accesul la educație pentru și mai mulți copii ai României”.

„Statul are obligația de a nu-și abandona copiii. Și noi, cetățenii, avem obligația morală de a-i proteja și de a atenționa politicienii atunci când derapează de la calea corectă. Din păcate, în domeniul educației, guvernul actual, în frunte cu ministrul Educației și Cercetării, derapează extrem de grav, punând în pericol viitorul următoarelor generații”, spun semnatarii.

„Măsurile actuale ale guvernului nu doar că sunt inutile și nocive, dar nici măcar nu au o justificare economică. Reducerea cu 40% a burselor reprezintă numai 0,2% din deficitul bugetar al țării; în schimb, pentru zeci de mii de copii reprezintă diferența dintre accesul la educație și lipsa acestuia”, mai transmit profesorii.

Apelul integral poate fi citit mai jos:

Care sunt principale măsuri

Creșterea normei profesorilor din preuniversitar, reducerea burselor pentru elevi și studenți, comasarea școlilor mici și limitarea plății cu ora sunt câteva dintre măsurile incluse în pachetul fiscal asumat de Guvern în Parlament.

Una dintre cele mai vizibile schimbări este comasarea unităților de învățământ. De acum înainte, dacă legea prin care a fost adoptat primul pachet de măsuri fiscale nu va fi schimbată, o școală va putea avea personalitate juridică doar dacă atinge anumite praguri minime de elevi.

Legea permite creșterea numărului maxim de elevi dintr-o clasă cu până la patru elevi, în situații justificate. Astfel, clasele pot ajunge la:

24 de elevi în învățământul primar

28 la gimnaziu

30 la liceu

Din anul școlar 2025–2026, norma didactică crește de la 18 la 20 de ore pe săptămână pentru majoritatea profesorilor.

Numărul de norme alocate pentru plata cu ora va fi redus cu până la 50%, echivalentul a 540.000 de ore – adică circa 30.000 de norme.

Din 1 septembrie 2025, plata cu ora va fi calculată pe baza salariului de bază al cadrului didactic titular, la care se pot adăuga doar anumite sporuri (pentru predare simultană, învățământ special, penitenciar, izolare, handicap sau suprasolicitare psihică).

Sistemul de burse pentru elevi se simplifică și se restrânge la doar trei tipuri: bursa de merit, bursa socială și bursa tehnologică, aceasta din urmă acordată exclusiv elevilor din învățământul profesional (inclusiv în regim dual). Elevii din liceele tehnologice nu vor mai beneficia de bursă tehnologică.

Și studenții sunt vizați de modificările legislative, în special în ceea ce privește bursele. Acestea nu vor mai fi acordate pe perioada vacanțelor, cu excepția granturilor pentru doctoranzi, care rămân valabile pe tot parcursul anului.