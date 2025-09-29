Statul NU alocă nici acum banii pentru finalizarea plăților către antreprenorii Startup Nation 2022, în anul 2025. „Nu se poate încheia finanțarea, anul acesta, pe alocarea actuală” (ministru)

În proiectul rectificării bugetare plănuite de Guvernul Bolojan, Ministerul Finanțelor nu a trecut banii necesari finalizării plății ajutoarelor către antreprenorii care au făcut investiții prin vechiul program Startup Nation 2022.

„Nu se poate încheia finanțarea, anul acesta, pe alocarea actuală”, a declarat, luni, pentru StartupCafe.ro, ministrul Economiei, Radu Miruță, care gestionează programul de finanțare.

Bani, fotografie ilustrativă. SURSA: Dreamstime