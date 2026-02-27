Sari direct la conținut
Statul român pune bonurile fiscale pe blockchain, ca ANAF să poată verifica datele direct într-un registru digital validat criptografic

Bon Fiscal. Foto: StratupCafe.ro / imagine generată cu ChatGPT

Ministerul Finanțelor și Serviciul de Telecomunicații Speciale s-au apucat să facă un sistem pe tehnologie blockchain pentru stocarea și verificarea bonurilor fiscale emise de casele de marcat electronice, pentru ca ANAF să aibă acces direct la date într-un registru digital validat criptografic, fără să mai fie nevoie să se ducă în control la firme. 

