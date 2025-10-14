Statul UE unde pensionarii care aleg să-și continue munca vor putea câștiga până la 2.000 de euro pe lună fără să fie impozitați

Germanii care aleg să lucreze după vârsta de pensionare vor putea câștiga până la 2.000 de euro pe lună fără să fie impozitați. Imagine ilustrativă: Christin Klose / AFP / Profimedia

Măsura are rolul de a atenua impactul îmbătrânirii angajaților, în contextul în care economia se confruntă cu o penurie de forță de muncă, și este parte a unui pachet de reforme vizate de guvernul Germaniei, scrie Financial Times.

Germanii care aleg să lucreze după vârsta de pensionare vor putea beneficia de scutiri de impozite pentru veniturile de până la 2.000 de euro pe lună. Așa-numitul plan de pensii active, o promisiune electorală a cancelarului Friedrich Merz, urmează să fie aprobat miercuri de coaliția de guvernare și ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie.

Coaliția lui Merz încearcă să atenueze impactul îmbătrânirii angajaților din Germania, în contextul în care economia se confruntă cu o penurie de forță de muncă calificată după trei ani de stagnare. Inițiativa este una dintre schimbările structurale realizate de coaliție, ca parte unei așa-numite „toamne a reformelor”.

„Piața muncii din Germania se confruntă cu provocări structurale ca urmare a schimbărilor demografice. Generația baby boomers se va pensiona treptat în următorii ani, în timp ce tot mai puțini tineri intră pe piața muncii. Acest lucru duce la o penurie de lucrători calificați în multe industrii”, se arată în proiectul de lege.

Guvernul estimează că măsura va costa 890 de milioane de euro pe an din momentul intrării în vigoare, potrivit proiectului de lege consultat de Financial Times.

Grecia a luat o măsură asemănătoare

În Germania, ca în majoritatea țărilor europene, continuarea activității profesionale după pensionare este permisă, dar Berlinul dorește să o facă mai atractivă prin scutiri fiscale.

Printre țările care încurajează munca după pensionare se mai numără Grecia, care are și ea un oarecare succes.

De când Atena a permis pensionarilor care lucrează să își păstreze pensiile integrale și să își supună veniturile suplimentare unei cote de impozitare reduse de 10%, numărul pensionarilor care lucrează a crescut de la 35.000 în 2023 la peste 250.000 în septembrie, potrivit Ministerului Muncii din Grecia.

Problemele Germaniei

Germania se confruntă cu unele dintre cele mai mari provocări demografice din Europa, cu 4,8 milioane de lucrători – 9% din forța de muncă – care urmează să se pensioneze până în 2035, ceea ce pune presiune pe statul social și pe economie.

Pe lângă forța de muncă în scădere, Germania are cea mai scurtă durată medie a programului de lucru dintre toate economiile OECD, potrivit organizației cu sediul la Paris.

În același timp, ponderea lucrătorilor cu normă parțială s-a dublat, ajungând la 30% din forța de muncă de la începutul anilor 1990, în principal datorită femeilor.

Scopurile reformei

Stimulentul fiscal va contribui, de asemenea, la „păstrarea mai îndelungată a experienței și a cunoștințelor în cadrul companiilor” și va duce la o „creștere generală a ratei de ocupare a forței de muncă, contribuind la creșterea economică și la creșterea veniturilor guvernamentale”, se arată în proiectul de lege.

Angajații și angajatorii vor plăti contribuții sociale pentru aceste salarii, oferind un impuls finanțelor tensionate ale sistemelor de sănătate și pensii din Germania.

Estimarea deficitului anual de venituri fiscale de 890 de milioane de euro pare să se situeze la limita inferioară a previziunilor economiștilor, ceea ce înseamnă că guvernul nu anticipează un număr mare de beneficiari.

Institutul IW estimează că costurile anuale ale măsurii ar putea fi mai aproape de 1,4 miliarde de euro, considerând că aproximativ 340.000 de lucrători ar putea să beneficieze de acest stimulent fiscal.