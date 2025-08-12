Statul vrea să lărgească la trei benzi autostrada București – Pitești, pe fondul așteptărilor privind depășirea în viitor a capacității de transport

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitație estimată la 30,14 milioane de lei, fără TVA, pentru achiziționarea de servicii destinate elaborării studiului de fezabilitate aferent lărgirii la 3 benzi pe sens a autostrăzii A1 București-Pitești.

„Creșterea etapizată a capacității de transport a autostrăzii A1, sector București – Pitești, a rezultat din analizele de trafic realizate de CESTRIN și Biroul Implementare Master Plan din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”, scrie în caietul de sarcini al procedurii de atribuire.

