STB concediază aproape 800 de angajați, cu salarii compensatorii între 20.000 şi 40.000 lei. Alte sute de posturi, desființate

Aproape 800 de angajaţi ai Societăţii de Transport Bucureşti (STB) au primit, miercuri, 11 noiembrie, preavize de concediere. Societatea de Transport rămâne cu 8.428 de angajați.

Ce posturi sunt desființate și ce soferi sunt vizați de concedieri

Reducerea celor aproape 800 de posturi fusese anunțată din mai, fiind inclusă în planul de reorganizare a societății. Acum, cei vizați de concedieri au fost informați de decizie.

„Azi, 11 noiembrie 2026, am comunicat un număr de 796 de preavize de concediere, corelativ cu desființarea unui număr echivalent de posturi din organigrama STB. Prin noua organigramă, se desființează și un număr de 919 posturi vacante, astfel încât numărul de posturi ce vor rămâne după încheierea acestui proces de reorganizare să fie 8.428”, a anunțat STB.

Ce posturi se desființează

Potrivit sursei citate, se desființează 24 de posturi de curier, 12 posturi de fochist din 88, 17 posturi de statistician, 4 posturi de legător manual, 44 de posturi de operator introducere validare date (studii medii) din 145, 13 posturi de referent (studii medii), 58 de posturi de casier din 374, 28 de posturi de economist și contabil din 293, 37 de posturi de sudor din 138, 69 de posturi de lăcătuș mecanic din 442, 10 posturi de electrician întreținere din 166, 16 posturi de mecanic auto din 290, 23 de posturi de repartizor, 7 posturi de consilier juridic din 40, 30 de posturi de referent de specialitate din 109.

Șoferi cu abateri disciplinare, vizați de concedieri

S-au emis și 120 de preavize de concediere pentru conducători de autobuze și troleibuze din 3.508 și 50 de preavize de concediere pentru vatmani din 850 de posturi.

„Reorganizarea vizează și concedierea unor conducători auto sau vatmani, care au avut abateri disciplinare, sunt cercetați penal pentru furt de combustibil, au certificat de inaptitudine, au fost depistați sub influența alcoolului, au abuzat de concedii medicale fără a avea un diagnostic medical real, timp în care prestau activități pentru terți (agenții de turism, companii de transport persoane)”, a anunțat Remus Borza, reprezentantul consorțiului de administratori judiciari format din Euro Insol, Ceres Insolv și Turmac Insolvency, în comunicatul citat.

STB pune în circulație în fiecare zi în jur de 1.250 de autobuze, troleibuze și tramvaie, ce sunt deservite de un număr de 4.358 de conducători auto și vatmani.

STB, datorii de 3 miliarde de lei

Remus Borza, reprezentantul administratorilor judiciari, a avertizat în comunicatul care anunță concedierile că STB riscă falimentul. Are datorii de peste 3 miliarde de lei și ale unor pierderi de 765 de milioane de lei în primele zece luni ale anului.

„Fără o optimizare a costurilor cu forța de muncă, care în prezent presupune un efort financiar de 1,2 miliarde lei anual, reprezentând 70% din total venituri, STB riscă falimentul”, a transmis acesta.

El a subliniat însă că disponibilizările anunțate nu vor afecta și programul de transport.

Zeci de milioane de lei pentru salariile compensatorii

Salariaţii concediaţi vor primii salarii compensatorii între 20.000 şi 40.000 lei, în funcţie de vechime.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat în luna mai alocarea a 32 milioane lei în bugetul STB, pentru acordarea salariilor compensatorii angajaților care urmează să fie disponibilizați.

Banii acoperă patru salarii brute medii (în jur de 9.800 de lei, unul), deși în contractul colectiv de muncă sunt stipulate 20 de salarii medii brute în cazul disponibilizărilor. „Ne așteptăm la destul de multe procese”, a spus directorul STB.

Primarul general, Ciprian Ciucu, a transmis în primăvară că nu se va atinge nimeni de șoferi și vatmani, fiind disponibilizați doar oameni din personalul auxiliar.