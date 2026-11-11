„STB e o mare familie, cu 4.300 de rude din circa 10.000 de angajați”. Explicațiile administratorului STB, după ce a anunțat că dă afară 800 de oameni

Reprezentantul consortiului de administratori judiciari, care conduce acum STB, aflată în insolvență, a explicat, pentru HotNews, decizia de a concedia sute de angajați și de ce a numit anunțul „curățenia de toamnă”.

STB a intrat în insolvență, în luna septembrie, cu datorii de peste 1,5 miliarde de lei, și este condusă acum de un consorțiu de administratori judiciari format din Euro Insol, Ceres Insolv și Turmac Insolvency.

Comunicatul prin care STB anunță că 800 de oameni își pierd locurile de muncă este intitulat „Curățenia de toamnă”, iar expresia îi aparține lui Remus Borza, reprezentant al administratorului judiciar.

Salarii brute și de 30.000 de lei

Contactat de HotNews, Borza spune că, din 4.300 de conducători auto, au fost dați afară doar 170, restul fiind personal auxiliar. Acesta a numit concedierea, în acest caz, „o sancțiune pentru cei care nu au avut o relație onestă în raport cu societatea, o societate care i-a onorat, le-a pus o pâine albă pe masă, o societate care își plătește bine salariații”.

Borza a declarat că sunt conducătorii auto care în anumite luni realizează un venit brut și de 30.000 de lei pe lună, 6.000 de euro brut.

„Avem foarte multe accidente, 23 în medie pe zi, tamponări chiar și în incinta autobazelor, adică e o chestie de conduită. Avem sute de reclamații în call center față de o atitudine necuviincioasă, necivilizată a conducătorilor noștri față de călători. Lucrurile astea le sancționăm acum”, a explicat Borza.

„STB e o mare familie, cu 4.300 de rude”

„Ideea de bază este că noi nu dăm oameni buni afară, oamenii cinstiți, onești, integri, care își văd de meserie și de activitatea lor și care sunt majoritari în STB. Noi îi dăm afară pe cei care au venit pe ușa din spate, pile, lipitori de afișe de la partide”, a explicat acesta.

Borza spune că „STB e o mare familie, cu 4.300 de rude, din circa 10.000 de angajați, peste 1.900 de cupluri, soț și soție și până la 4.300 nepoți, unchi, mătuși, frați, surori”.

„Acesta era criteriul de bază, de angajare și de promovare în STB. Desființăm și 44 de posturi din conducere. Din 163 au mai rămas 119”, a explicat acesta.

Întrebat dacă la STB se fac angajări în timp ce 800 de oameni sunt dați afară, Borza spune că înainte de concedierile colective, în septembrie și octombrie au fost angajați în total 3 oameni.

„După cum bine știți, în perioada concedierilor colective nu se pot face angajări. S-au făcut două sau trei angajări înainte, inclusiv director de Resurse umane pe care l-am adus de la Hidroelectrica, care are experiență, că aici nu am găsit competență pe zona aceasta. L-am angajat pe salariile din STB, nu pe alte salarii. Nivelul de salarizare e mic la TESA”, a explicat Borza.

„O metaforă”

Legat de expresia „curățenia de toamnă”, folosită pentru titrarea comunicatului, administratorul spune că este „o metaforă”, dar admite că „a fost o exprimare nefericită”.

„Este o figură de stil, o metaforă, toamna și primăvara se face curățenie în ogradă. Am vrut să combatem narativul unor lideri din sindicatul nereprezentativ. Noi concediem sau emitem preavize pentru acei conducători auto sau vatmani care au probleme de integritate, de moralitate, de atitudine, care au sancțiuni disciplinare, care au fost prinși sub influența băuturilor alcoolice, care sunt cercetați în dosare penale pentru furt de combustibil, cei care abuzează de sute de zile de concediu medical fără să aibă în spate un diagnostic real și a doua zi prestează activități pentru companii private de transport persoane sau agenții de turism”, a explicat Borza pentru HotNews.

800 de angajați au primit preaviz

Aproape 800 de angajaţi ai Societăţii de Transport Bucureşti (STB) au primit, miercuri, 11 noiembrie, preavize de concediere. Societatea de Transport rămâne cu 8.428 de angajați.

Reducerea celor aproape 800 de posturi fusese anunțată din mai, fiind inclusă în planul de reorganizare a societății. Acum, cei vizați de concedieri au fost informați de decizie.