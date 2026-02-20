Mai puțini șefi, bilete mai scumpe, plecări voluntare. Conducerea STB, cu datorii de 1,6 miliarde de lei, anunță măsuri de redresare financiară / Reacția lui Ciprian Ciucu

Conducerea societății care asigură transportul public în Capitală a anunțat un plan care cuprinde 12 măsuri pentru stabilitatea financiară și menținerea serviciului care ar duce la economii lunare estimate de 15-16 milioane de lei. În prezent, datoriile totale ale STB se ridică la 1,6 miliarde de lei, potrivit companiei.

Planul anunțat vine la trei săptămâni după ce consilierii PSD, PUSL și AUR din Consiliul General au respins propunerile lui Ciprian Ciucu de a fi majorat prețul călătoriilor cu STB și de a fi făcut un audit extern la companie.

Proiectul de măsuri pentru redresarea financiară a societății de transport public a fost aprobat de Consiliul de Administrație, potrivit unui anunț făcut vineri de STB.

Cum vrea să facă STB economii. „Eficientizare în 12 pași”

Prima măsură aprobată de CA este reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50% care se va traduce printr-o economie de aproximativ 400.000 de lei pe lună, potrivit conducerii STB.

De asemenea, se va reduce temporar săptămâna de lucru la patru zile pentru anumite categorii de personal, fără afectarea activității de transport. Este vorba despre personalul de conducere și TESA. De la această măsură sunt exceptați șoferii de autobuze, troleibuze, vatmanii, angajații din depouri și autobaze (personalul de întreținere, maiștri). Impactul financiar este de peste 7,3 de milioane de lei pe lună.

STB nu va mai face noi angajări și se va menținea sistarea promovărilor,cu excepția personalului esențial pentru exploatare.

Orele suplimentare și orele consecutive se vor diminua cu 7%, o măsura care va avea un impact financiar estimat de 385.000 de lei pe lună.

„Programe de plecări voluntare”

STB va organiza și programe de plecări voluntare și de organizare, ceea ce va produce o economie cuprinsă între 7 și 8 milioane de lei pe lună, conform conducerii societății de transport public.

CA al STB a mai decis optimizarea traseelor de acces și retragere, dar și actualizarea tarifelor „astfel încât să reflecte realitățile economice și costurile reale ale serviciului public de transport”.

STB va analiza și cui va mai acorda gratuitate pentru transport și va crește verificările în ceea ce privește călători care circulă fără bilet.

De asemenea, societatea a anunțat că transportul public suplimentar pentru evenimentele publice va fi asigurat exclusiv în baza unor contracte și va fi prestat contracost, valorificarea prin publicitate a liniei turistice.

STB a mai decis să elimine cheltuielile neoportune și să eșaloneze datoriilor pe care le are către ANAF.

Directorul general al STB: „Societatea se confruntă cu un deficit de lichidități, cu obligații fiscale foarte mari”

„Măsurile propuse urmăresc reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și consolidarea sustenabilității financiare, fără întreruperea serviciului public de transport. STB se confruntă cu un deficit de lichidități, cu obligații fiscale foarte mari, de 1,6 miliarde de lei, care pun presiune pe bugetul local. Implementarea lor va fi realizată cu consultarea partenerilor sociali și cu respectarea cadrului legal. Situația companiei nu este una ușoară. În ultimele luni am lucrat intens, am analizat mii de variante și am purtat numeroase discuții pentru a identifica soluții complementare care să repună societatea pe picioare și să protejeze pe termen lung locurile de muncă”, a declarat Andrei Dinculescu‑Bighea, directorul general al Societății de Transport București, citat în comunicatul de presă.

Cele 12 măsuri propuse au fost aprobate de Consiliul de Administrație al societății și vor urma etapele legale de implementare pe parcursul acestui an.

Ce spune Ciprian Ciucu

Primarul General al Bucureștiului, Ciprian Ciuc, a declarat vineri, într-un mesaj pe Facebook, că va analiza „temeinic” setul de măsuri propuse de conducerea STB. El criticase anterior organigrama societății de transport, unde spunea că există „circa 250 de economiști și circa 200 de directori șefi”.

„La o primă lectură, acestea par doar niște primi pași făcuți în direcția corectă. Dacă sunt suficienți sau nu, îmi voi da seama după ce voi analiza impactul financiar cumulat”, a spus Ciucu.

El a salut măsura privind reducerea funcțiilor de conducere și numărului de directori precizând că „este loc de mai mult”.

Primarul liberal a precizat că și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), care reglementează, autorizează și monitorizează serviciile de transport public din Capitală și zonele limitrofe, trebuie să vină cu măsuri pentru „optimizarea costurilor”.

„De exemplu, transportul care deservește inclusiv localități din județul Ilfov, costă Primăria Municipiului București cca. 230 de milioane de lei pe an! Acestă entitate, a fost înființată inițial cu 60 de angajați și a ajuns la cca. 200. Inclusiv aici este nevoie de reorganizare și restructurări”, a spus edilul.

Ciucu a precizat că va lua în calcul măsurile propuse de conducerea STB și va veni cu alte idei suplimentare dacă nu vor fi suficiente.

De asemenea, primarul general a cerut conducerii STB să facă public documentul care a fost votat joi în Consiliul de Administrație și să înceapă discuțiile cu sindicatele

„Transparența este esențială pentru succesul întregului demers. Este bine că soferii, vatmanii și muncitorii nu vor fi afectați, iar disponibilizările vor fi făcute doar la nivelul angajaților suport, cei TESA, din birouri”, a conchis Ciucu.

